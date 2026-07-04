Sopa de huevo y tomate: cuando las recetas de cocina abrazan con cada cucharada
Esta nutritiva sopa de huevo y tomate se destaca en la cocina casera por su sencillez y el uso de ingredientes básicos, perfecta para una cena rápida.
La sopa de huevo y tomate es una de las recetas más sencillas, reconfortantes y económicas para disfrutar en los días frescos. La combinación del tomate con un caldo bien condimentado y el huevo cocido directamente en la preparación da como resultado un plato liviano, nutritivo y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta sopa se destaca por prepararse con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier hogar. Prepará una sopa aromática, con una textura delicada y perfecta para una cena rápida o un almuerzo liviano.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla mediana picada
- 2 dientes de ajo picados
- 700 gr de tomates triturados o rallados
- 750 ml de caldo de verduras o de pollo
- 4 huevos
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Orégano seco a gusto
- Queso rallado para servir (opcional)
Pasos
- Calentá el aceite de oliva en una olla y rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes
- Incorporá los tomates triturados, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Cociná durante 10 minutos para concentrar los sabores.
- Agregá el caldo y dejá hervir suavemente durante otros 10 minutos.
- Bajá el fuego y cascá los huevos directamente sobre la sopa, procurando dejar espacio entre ellos.
- Cociná durante 3 a 5 minutos, hasta que las claras estén firmes y las yemas mantengan la consistencia deseada.
- Serví la sopa bien caliente, espolvoreada si lo deseás con un poco de queso rallado