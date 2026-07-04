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Sopa de huevo y tomate: cuando las recetas de cocina abrazan con cada cucharada

Esta nutritiva sopa de huevo y tomate se destaca en la cocina casera por su sencillez y el uso de ingredientes básicos, perfecta para una cena rápida.

Candela Spann

Sopa de huevo y tomate: una de las recetas de cocina que sorprende con pocos ingredientes

Sopa de huevo y tomate: una de las recetas de cocina que sorprende con pocos ingredientes

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La sopa de huevo y tomate es una de las recetas más sencillas, reconfortantes y económicas para disfrutar en los días frescos. La combinación del tomate con un caldo bien condimentado y el huevo cocido directamente en la preparación da como resultado un plato liviano, nutritivo y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta sopa se destaca por prepararse con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier hogar. Prepará una sopa aromática, con una textura delicada y perfecta para una cena rápida o un almuerzo liviano.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla mediana picada 1 cebolla mediana picada
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 700 gr de tomates triturados o rallados 700 gr de tomates triturados o rallados
  • 750 ml de caldo de verduras o de pollo 750 ml de caldo de verduras o de pollo
  • 4 huevos 4 huevos
  • 1 cucharadita de pimentón dulce 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto Pimienta negra a gusto
  • Orégano seco a gusto Orégano seco a gusto
  • Queso rallado para servir (opcional) Queso rallado para servir (opcional)
Pasos
  • Calentá el aceite de oliva en una olla y rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes
  • Incorporá los tomates triturados, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Cociná durante 10 minutos para concentrar los sabores.
  • Agregá el caldo y dejá hervir suavemente durante otros 10 minutos.
  • Bajá el fuego y cascá los huevos directamente sobre la sopa, procurando dejar espacio entre ellos.
  • Cociná durante 3 a 5 minutos, hasta que las claras estén firmes y las yemas mantengan la consistencia deseada.
  • Serví la sopa bien caliente, espolvoreada si lo deseás con un poco de queso rallado

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