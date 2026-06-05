Sopa catalana: la receta española ideal para días frescos
La sopa catalana, una de las recetas de españa, que se consolida como el plato perfecto para días frescos por su sencillez y sabor.
La sopa catalana es una de las recetas más tradicionales y reconfortantes de la gastronomía española. Elaborada con ingredientes sencillos y llenos de sabor, esta preparación ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar durante los días más frescos del año.
Dentro de la cocina catalana, esta sopa destaca por su carácter casero y su capacidad para transformar ingredientes humildes en un plato nutritivo y delicioso. Prepara una versión fácil y auténtica siguiendo pocos pasos y utilizando ingredientes habituales de la despensa.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Catalana (España)
Ingredientes
- 1 litro de caldo de pollo o verduras
- 100 g de fideos finos
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Perejil fresco picado
Pasos
- Calienta el aceite de oliva en una cazuela y sofríe los ajos picados durante un minuto, sin que lleguen a dorarse demasiado.
- Añade el caldo y lleva la preparación a ebullición. Incorpora los fideos finos y cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernos.
- Rectifica de sal si es necesario y añade el perejil fresco picado.
- Sirve la sopa bien caliente y disfruta de este clásico de la cocina catalana.