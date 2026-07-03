Salchichas envueltas en hojaldre: la receta de cocina que salva cualquier juntada
¿Buscás una de las recetas más fáciles y deliciosas? Te contamos cómo preparar salchichas envueltas en hojaldre, ideales para cualquier juntada.
Las salchichas envueltas en hojaldre son una de las recetas más fáciles, rápidas y rendidoras para preparar como entrada, picada o comida informal. La combinación del hojaldre dorado y crocante con el interior jugoso de la salchicha da como resultado un bocado irresistible. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación es un clásico por su simplicidad y versatilidad. Con muy pocos ingredientes y casi sin esfuerzo, podrás preparar unas salchichas envueltas en hojaldre perfectas para cumpleaños, reuniones familiares o cualquier ocasión especial.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 láminas de masa de hojaldre
- 8 salchichas tipo Viena
- 1 huevo
- 1 cucharada de leche
- Semillas de sésamo o amapola (opcional)
Pasos
- Precalentá el horno a 200 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Cortá las salchichas por la mitad y la masa de hojaldre en tiras del ancho suficiente para envolver cada pieza.
- Envolvé cada salchicha con una tira de hojaldre, presionando suavemente el cierre para que no se abra durante la cocción.
- Acomodá las piezas sobre la placa, dejando un pequeño espacio entre ellas.
- Batí el huevo junto con la leche y pincelá la superficie de los hojaldres. Si lo deseás, espolvoreá semillas de sésamo o amapola.
- Horneá durante 18 a 20 minutos, o hasta que el hojaldre esté bien inflado y dorado.
- Serví recién hechas acompañadas con kétchup, mostaza, salsa golf o la salsa de tu preferencia.