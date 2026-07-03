Salchichas envueltas en hojaldre: la receta de cocina que salva cualquier juntada

Pasos

Precalentá el horno a 200 °C y prepará una placa con papel manteca.

Cortá las salchichas por la mitad y la masa de hojaldre en tiras del ancho suficiente para envolver cada pieza.

Envolvé cada salchicha con una tira de hojaldre, presionando suavemente el cierre para que no se abra durante la cocción.

Acomodá las piezas sobre la placa, dejando un pequeño espacio entre ellas.

Batí el huevo junto con la leche y pincelá la superficie de los hojaldres. Si lo deseás, espolvoreá semillas de sésamo o amapola.

Horneá durante 18 a 20 minutos, o hasta que el hojaldre esté bien inflado y dorado.