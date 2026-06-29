Chefs con estrella Michelin: coinciden: a las berenjenas hay que cortarlas y dejarlas reposar con sal
La cocina argentina guarda un secreto de chefs con estrella Michelin para las berenjenas: el reposo con sal que transforma tus recetas
Las berenjenas en milanesas son una de las recetas más populares de la cocina casera para disfrutar de una alternativa sabrosa, económica y sin carne. Con una cobertura dorada y crocante y un interior tierno, son ideales para acompañar con ensaladas, puré o papas al horno. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, existe un secreto que marca la diferencia: cortar las berenjenas y dejarlas reposar con sal entre 20 y 30 minutos antes de cocinarlas. Este paso ayuda a eliminar el sabor amargo y mejora su textura, logrando unas milanesas mucho más sabrosas. Con este paso a paso, conseguirás un resultado crocante por fuera y suave por dentro.
FICHA
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 2 huevos
- 200 gr de pan rallado
- 50 gr de queso rallado
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Aceite de oliva o aceite para cocinar
- Lavá las berenjenas y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorealas con sal de ambos lados y dejalas reposar entre 20 y 30 minutos para que eliminen el líquido y el sabor amargo. Luego enjuagalas bajo el agua, escurrilas y secalas muy bien con papel de cocina.
- Batí los huevos junto con el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
- Mezclá el pan rallado con el queso rallado.
- Pasá cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.
- Colocalas sobre una placa aceitada y cocinalas en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Si preferís, también podés freírlas hasta que estén bien doradas.
- Servilas recién hechas acompañadas con ensaladas, puré o una salsa de tomate casera.