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Chefs con estrella Michelin: coinciden: a las berenjenas hay que cortarlas y dejarlas reposar con sal

La cocina argentina guarda un secreto de chefs con estrella Michelin para las berenjenas: el reposo con sal que transforma tus recetas

Candela Spann

Berenjenas en milanesas una de las recetas que nunca fallan si seguís este pequeño truco

Berenjenas en milanesas una de las recetas que nunca fallan si seguís este pequeño truco

Shutterstock

Las berenjenas en milanesas son una de las recetas más populares de la cocina casera para disfrutar de una alternativa sabrosa, económica y sin carne. Con una cobertura dorada y crocante y un interior tierno, son ideales para acompañar con ensaladas, puré o papas al horno. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina argentina, existe un secreto que marca la diferencia: cortar las berenjenas y dejarlas reposar con sal entre 20 y 30 minutos antes de cocinarlas. Este paso ayuda a eliminar el sabor amargo y mejora su textura, logrando unas milanesas mucho más sabrosas. Con este paso a paso, conseguirás un resultado crocante por fuera y suave por dentro.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado o fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes 2 berenjenas grandes
  • 2 huevos 2 huevos
  • 200 gr de pan rallado 200 gr de pan rallado
  • 50 gr de queso rallado 50 gr de queso rallado
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de perejil picado 2 cucharadas de perejil picado
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Aceite de oliva o aceite para cocinar Aceite de oliva o aceite para cocinar
Pasos
  • Lavá las berenjenas y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorealas con sal de ambos lados y dejalas reposar entre 20 y 30 minutos para que eliminen el líquido y el sabor amargo. Luego enjuagalas bajo el agua, escurrilas y secalas muy bien con papel de cocina.
  • Batí los huevos junto con el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
  • Mezclá el pan rallado con el queso rallado.
  • Pasá cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.
  • Colocalas sobre una placa aceitada y cocinalas en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Si preferís, también podés freírlas hasta que estén bien doradas.
  • Servilas recién hechas acompañadas con ensaladas, puré o una salsa de tomate casera.

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