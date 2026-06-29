Chefs con estrella Michelin: coinciden: a las berenjenas hay que cortarlas y dejarlas reposar con sal

Pasos

Lavá las berenjenas y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorealas con sal de ambos lados y dejalas reposar entre 20 y 30 minutos para que eliminen el líquido y el sabor amargo. Luego enjuagalas bajo el agua, escurrilas y secalas muy bien con papel de cocina.

Batí los huevos junto con el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.

Mezclá el pan rallado con el queso rallado.

Pasá cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.

Colocalas sobre una placa aceitada y cocinalas en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Si preferís, también podés freírlas hasta que estén bien doradas.