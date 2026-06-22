Presenta:

Tendencias

|

tortilla

Así se prepara una tortilla de espinaca con avena perfecta: tu opción de almuerzo saludable

La versatilidad de la tortilla de espinaca con avena la convierte en un pilar de la cocina saludable, perfecta para disfrutar caliente o fría acompañada de vegetales.

Candela Spann

Así se prepara una tortilla de espinaca con avena perfecta tu opción de almuerzo saludable

Así se prepara una tortilla de espinaca con avena perfecta tu opción de almuerzo saludable

Shutterstock

La tortilla de espinaca con avena es una alternativa práctica y nutritiva para resolver almuerzos, cenas o meriendas saladas sin complicaciones. Esta es una de las recetas que combina vegetales, proteínas y cereales en una preparación sencilla, ideal para quienes buscan comidas caseras y equilibradas.

Gracias a su versatilidad y a la facilidad con la que se prepara, la tortilla de espinaca con avena se ha convertido en una opción habitual dentro de la cocina saludable. Además, puede disfrutarse caliente o fría y acompañarse con ensaladas frescas o vegetales de estación.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 g de espinaca fresca 300 g de espinaca fresca
  • 3 huevos 3 huevos
  • 80 g de avena arrollada fina 80 g de avena arrollada fina
  • 1 cebolla pequeña 1 cebolla pequeña
  • 50 g de queso rallado 50 g de queso rallado
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
Pasos
  • Lavar la espinaca, escurrirla y picarla. Picar finamente la cebolla.
  • Cocinar la cebolla en una sartén con el aceite de oliva hasta que esté transparente. Agregar la espinaca y cocinar durante unos minutos hasta que reduzca su volumen.
  • En un recipiente, batir los huevos y añadir la avena arrollada fina, el queso rallado, la sal y la pimienta. Incorporar la mezcla de espinaca y cebolla.
  • Verter la preparación en una sartén antiadherente caliente y cocinar a fuego bajo durante 6 a 7 minutos.
  • Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado durante 5 minutos más, hasta que esté firme y dorada. Servir caliente o tibia.

Archivado en

Notas Relacionadas