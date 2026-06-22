Así se prepara una tortilla de espinaca con avena perfecta: tu opción de almuerzo saludable
La versatilidad de la tortilla de espinaca con avena la convierte en un pilar de la cocina saludable, perfecta para disfrutar caliente o fría acompañada de vegetales.
La tortilla de espinaca con avena es una alternativa práctica y nutritiva para resolver almuerzos, cenas o meriendas saladas sin complicaciones. Esta es una de las recetas que combina vegetales, proteínas y cereales en una preparación sencilla, ideal para quienes buscan comidas caseras y equilibradas.
Gracias a su versatilidad y a la facilidad con la que se prepara, la tortilla de espinaca con avena se ha convertido en una opción habitual dentro de la cocina saludable. Además, puede disfrutarse caliente o fría y acompañarse con ensaladas frescas o vegetales de estación.
FICHA
Ingredientes
- 300 g de espinaca fresca
- 3 huevos
- 80 g de avena arrollada fina
- 1 cebolla pequeña
- 50 g de queso rallado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Lavar la espinaca, escurrirla y picarla. Picar finamente la cebolla.
- Cocinar la cebolla en una sartén con el aceite de oliva hasta que esté transparente. Agregar la espinaca y cocinar durante unos minutos hasta que reduzca su volumen.
- En un recipiente, batir los huevos y añadir la avena arrollada fina, el queso rallado, la sal y la pimienta. Incorporar la mezcla de espinaca y cebolla.
- Verter la preparación en una sartén antiadherente caliente y cocinar a fuego bajo durante 6 a 7 minutos.
- Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado durante 5 minutos más, hasta que esté firme y dorada. Servir caliente o tibia.