Así se prepara una tortilla de espinaca con avena perfecta: tu opción de almuerzo saludable

Pasos

Lavar la espinaca, escurrirla y picarla. Picar finamente la cebolla.

Cocinar la cebolla en una sartén con el aceite de oliva hasta que esté transparente. Agregar la espinaca y cocinar durante unos minutos hasta que reduzca su volumen.

En un recipiente, batir los huevos y añadir la avena arrollada fina, el queso rallado, la sal y la pimienta. Incorporar la mezcla de espinaca y cebolla.

Verter la preparación en una sartén antiadherente caliente y cocinar a fuego bajo durante 6 a 7 minutos.