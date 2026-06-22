Frasco, bolsa hermética o lata: cuál es la mejor forma de conservar las galletitas
Conservar adecuadamente las galletitas es clave para evitar que absorban humedad y pierdan su crocantez, una tarea que depende del tipo de envase.
Dejar un paquete de galletitas mal cerrado es garantía de que, en pocos días, se vuelvan húmedas y pierdan su textura original. El aire, la temperatura ambiental y la humedad del entorno son factores que alteran su consistencia rápidamente.
Cómo guardar las galletitas
Aunque las latas de metal y los frascos de vidrio son las opciones más tradicionales, existe un método que supera a los demás cuando se busca prolongar la frescura.
Los recipientes plásticos con trabas o las bolsas herméticas se posicionan como la alternativa más eficiente. Su ventaja principal es el sellado absoluto, que bloquea por completo la entrada de aire y humedad.
Este sistema es el más recomendado para conservar cualquier variedad de panificados secos como galletitas dulces y rellenas, galletitas de agua y crackers saladas, cookies caseras o artesanales y bizcochos de grasa o de hojaldre.
Las latas metálicas tienen a su favor que protegen el contenido de la luz solar directa y de posibles golpes. No obstante, muchas de ellas carecen de un cierre verdaderamente estanco, lo que acelera el proceso de ablandamiento a largo plazo. Su eficacia depende exclusivamente de qué tan bien ajuste la tapa.
Mientras que los frascos de vidrio son estéticos, ecológicos y permiten controlar el stock a simple vista. Si la tapa incluye una goma o silicona de sellado, su rendimiento iguala al de una bolsa hermética. El riesgo surge con los frascos de rosca común o desgastada, que dejan filtrar aire de forma imperceptible.