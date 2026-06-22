Efecto calidez: cómo usar las lámparas de ratán y mimbre que destronaron a los colgantes tradicionales

Las lámparas colgantes de ratán y mimbre se imponen como tendencia en 2026, creando ambientes acogedores y relajados.

Las redes sociales de las celebridades funcionan como la vidriera de las tendencias de diseño de interiores. Figuras como Pampita y Vero Lozano dejaron atrás las clásicas y pesadas arañas de techo coloniales y dieron paso a las lámparas colgantes de materiales naturales.

Los materiales como ratán, bambú, yute o mimbre son la tendencia del 2026 y combinan muy bien en hogares con estilo boho, nórdico, Japandi o rústico chic. Pero además de su estilo minimalista y moderno, generan una sensación de calidez que transforma cualquier ambiente.

Las lámparas en tendencia para transformar el hogar. Archivo Recomendaciones para usar las lámparas Se recomienda usar lámparas LED cálidas que resaltan el tono natural del material, aunque se puede usar bombillas de filamento vintage si el modelo es abierto. Sin embargo, al ser materiales orgánicos, se requiere una limpieza periódica con plumero o paño seco y con mucho cuidado.

Las lámparas en tendencia combinan con tonos neutros, madera y plantas. Una base clara en paredes y muebles es clave para que el tejido de la lámpara sea el protagonista; y las mesas de madera rústica, los muebles de ratán y los detalles en cerámico potencian su estética orgánica.