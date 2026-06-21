La tendencia low cost para iluminar el patio por menos de $30 mil y sin cables que es furor en redes

Conocé las luces solares terrestres, la solución económica y sin cables que revoluciona la iluminación de patios y jardines. Su instalación es sencilla y se activan automáticamente al anochecer.

Las luces solares terrestres son una de las últimas tendencias para decorar e iluminar el patio. En redes sociales como TikTok y Pinterest, esta tendencia es conocida como “mood lightning” o “luxury garden look” porque logran un resultado de hotel boutique o de patio de revista de forma muy barata.

Las luces solares terrestres son dispositivos de iluminación que se colocan directamente en la tierra, el césped o macetas. Pero su gran atractivo es que no llevan cables ni se conectan a la red eléctrica, sino que cada foco genera y consume su propia energía.

Las luces no tienen una perilla de encendido manual para el día o la noche, sino que cuenta con un sensor fotosensible. Cuando detecta que el nivel de luz ambiental cae, el sensor se activa y la batería empieza a liberar la energía acumulada durante el día para encender los focos LED.

La tendencia transformadora que conquista los patios de Tiktok. Archivo En promedio, una luz solar terrestre de buena calidad necesita entre 6 y 8 horas de sol directo durante el día para ofrecer entre 8 y 10 horas de luz continua por la noche. Y si la batería de la luz se acaba, muchos de los modelos actuales tienen una tapa que se desenrosca para cambiar la pila por una nueva.

¿Cuánto cuesta una luz solar terrestre en Argentina? En algunas tiendas digitales, el conjunto de 14 luces led para exterior cuestan alrededor de $26 mil, pero también hay otros modelos un poco más caros porque el pack de 4 luces se vende por $18 mil.