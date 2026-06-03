Las plantas que alejan ratas del patio y muchas personas ya usan en casa

Las ratas buscan comida, agua y refugio. Cuando encuentran eso cerca del hogar , regresan una y otra vez. Muchas personas comenzaron a prestar atención a ciertas plantas por su aroma fuerte y por el efecto que generan en los roedores. Ayudan a mantener patios , jardines y entradas libres de estos animales.

La menta figura entre las plantas más usadas para alejar ratas y ratones. Su olor intenso resulta molesto para estos animales y por eso muchas personas la colocan cerca de puertas, ventanas y rincones del patio. También se usa en macetas pequeñas dentro de la cocina o cerca de depósitos donde suele aparecer comida almacenada.

La lavanda también gana espacio en jardines y balcones. Además del aroma agradable para las personas, genera rechazo en varios insectos y roedores. Su perfume fuerte permanece durante muchas horas y ayuda a mantener el ambiente fresco. En zonas cálidas crece con facilidad y no exige demasiados cuidados.

Otra planta conocida por este efecto es el romero. Muchas familias lo usan cerca de huertas o entradas de la casa. El aroma penetrante actúa como barrera natural y ayuda a reducir la presencia de animales que buscan restos de comida. Además, resiste bien el calor y permanece verde durante gran parte del año.

Citronela, el mejor repelente. Foto: Fuente: Shutterstock Citronela, el mejor repelente. Foto: Fuente: Shutterstock

La citronela también aparece entre las favoritas. Aunque suele relacionarse con mosquitos, varias personas la usan para mantener lejos a pequeños roedores. El olor cítrico resulta intenso y ayuda a cambiar el ambiente del patio. Algunas personas colocan varias macetas juntas para reforzar el aroma en zonas abiertas.