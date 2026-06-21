Playas vírgenes, tortugas y selva: las islas que son la nueva tendencia para viajar sin estrés

Santo Tomé y Príncipe, un archipiélago volcánico en África, promete descanso y relajación con sus playas y selva.

El destino que gana popularidad con sus carreteras entre palmeras, sus playas donde anidan tortugas y sus antiguas plantaciones de cacao es Santo Tomé y Príncipe. Las islas tienen paisajes que invitan a conectar con la naturaleza y son perfectos para descansar.

Las islas ofrecen experiencias distintas. Por un lado, Santo Tomé es la más desarrollada y alberga un museo histórico, plantaciones de cacao y un imponente tapón volcánico de roca. Por el otro, Isla de Príncipe es más pequeña, tranquila y salvaje, y es el lugar perfecto para el ecoturismo, la observación de aves, tortugas y ballenas.

Las islas africanas se ubican en el centro de todas las agencias porque despliegan todo su esplendor durante junio y septiembre, época que coincide con la gravana, la estación más seca. Las lluvias disminuyen considerablemente y se dan las condiciones perfectas para explorar las islas.

Las islas africanas que desprenden todo su esplendor durante julio. Shutterstock ¿Qué visitar en estas islas? Lo mágico de las islas es que aún conservan rastros de la época colonial. Las fincas coloniales cuentan con edificios a gran escala que recuerdan y enseñan la tradición cafetera; y otras mantienen vivo el vínculo entre el cacao, la agricultura y la vida local.

Entre las paradas obligatorias también se encuentran los puestos de comida con platillos típicos de la zona. El plato más representativo es el calulu, elaborado con pescado fresco, hojas verdes, aceite de palma y especias. Suelen servirlo con arroz o funge, una masa de harina de maíz.