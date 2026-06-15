Netflix: el drama italiano de solo 6 episodios que la crítica recomienda ver con una caja de pañuelos

La serie tiene como protagonista a un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal con la misión de unir a toda su familia.

La serie de 6 capítulos que ya está emocionando a todos.

Netflix suma una producción italiana a su catálogo y es una de las más desgarradoras del mes. Su nombre es La historia de mi familia y plantea la pregunta sobre qué pasaría si te diagnostican una enfermedad terminal y tienes poco tiempo para poner a salvo a tus hijos.

La trama sigue a Fausto, que al saber que su partida es inevitable, hace que su familia supere los problemas del pasado y se den una oportunidad para recomponer su vínculo. La serie utiliza una narrativa no lineal donde se revela qué pasó con la madre de los niños y cómo el distanciamiento se apoderó de toda la familia.

La serie con una trama cargada de drama, emoción y humor Los críticos la recomiendan porque maneja el tema de la pérdida y el duelo de una manera conmovedora y realista, ideal para quienes buscan historias con mucha sensibilidad. Pero también, a pesar de tener una trama dramática, aporta una gran dosis de comedia cotidiana y humor italiano que alivia la tensión.

la historia de mi familia Desde otros medios la describen como una serie ideal para ver “con una cajita de pañuelos” al lado, destacando la capacidad para tocar la fibra íntima del espectador. Pero las reseñas hechas por los espectadores elogiaron el guión y la forma de retratar situaciones cotidianas reales sin villanos, sino humanos cometiendo errores.

La serie se consolida como una de las mejores propuestas para maratonear. Al tener solo 6 episodios de unos 45 minutos cada uno se puede ver de un solo tirón.