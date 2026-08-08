Netflix: el intenso drama familiar que es perfecto para una maratón de sábado

Netflix sumó "El polígamo", una serie sudafricana de drama familiar. Conocé de qué trata, cuántos capítulos tiene y quiénes integran el elenco.

Netflix incorporó a su catálogo El polígamo (The Polygamist), una serie dramática sudafricana basada en una novela de la escritora Sue Nyathi. La producción llegó a la plataforma con una historia que explora las relaciones familiares, los secretos y las consecuencias de una vida construida sobre las apariencias.

La trama sigue a Joyce, una reconocida influencer que proyecta la imagen de tener un matrimonio ideal. Sin embargo, esa vida perfecta comienza a desmoronarse cuando salen a la luz las infidelidades de su esposo, Jonasi. A partir de ese momento, la protagonista deberá enfrentar un escándalo que cambia por completo su vida personal y la obliga a replantearse el futuro de su familia.

NETFLIX A lo largo de sus 22 episodios, la serie desarrolla una historia marcada por los conflictos emocionales, las tensiones familiares y las decisiones difíciles. En lugar de centrarse únicamente en el drama de pareja, la producción también aborda temas como el poder, la reputación, las tradiciones y el impacto que tienen los secretos cuando finalmente salen a la luz.

Cada capítulo tiene una duración aproximada de 26 minutos, lo que permite seguir la historia con un ritmo ágil. El reparto está encabezado por Gugu Gumede, S'dumo Mtshali y Kwanele Mthethwa. También participan Kenneth Nkosi, Noluthando Shabalala, Wonder Ndlovu, Celeste Ntuli, Lwazie Keith Tshebesha, Luyanda Zwane y Sthandiwe Kgoroge.

Con una historia centrada en las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones personales, El polígamo se presenta como una opción para quienes disfrutan de los dramas familiares cargados de emociones. La serie propone una mirada sobre el amor, la traición y la búsqueda de una nueva oportunidad cuando la vida cambia de manera inesperada. Una buena propuesta para una maratón de sábado.