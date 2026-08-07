Netflix: miniserie de 10 episodios basada en un libro ideal para el fin de semana

La miniserie de Netflix se centra en la lucha de una madre por un futuro digno. Es una producción dramática aclamada por su emotividad y realismo.

Netflix tiene en su catálogo una de las series más perfectas para maratonear de principio a fin: Las cosas por limpiar (Maid). Esta producción encuadrada en el género de drama es una de las más aclamadas de los últimos años, ideal para quienes disfruten de historias profundas y emotivas.

De qué trata esta atrapante producción La trama sigue los pasos de Alex, una joven madre que decide escapar de una relación tóxica y abusiva para proteger a su pequeña hija. Sin recursos económicos ni una red de contención sólida, se ve obligada a volcarse al trabajo doméstico cobrando sueldos miserables y sorteando una burocracia aplastante, todo mientras lucha por construir un futuro digno y seguro para ambas.

La miniserie dramática de Netflix nominada al Globo de Oro 'Las cosas por limpiar' está disponible en Netflix. Foto: Netflix Un elenco brillante y una historia que impacta La miniserie está protagonizada por Margaret Qualley, cuya brillante interpretación le valió el reconocimiento de la crítica internacional. Además, comparte pantalla con su madre en la vida real, la icónica Andie MacDowell, y con Nick Robinson, logrando una química conmovedora que traspasa la pantalla.

Creada por Molly Smith Metzler y basada en las memorias superventas de Stephanie Land, la historia combina un realismo desgarrador con una lección de resiliencia inolvidable. Con solo 10 capítulos, es la propuesta perfecta para darle play y maratonear sin parar este fin de semana.