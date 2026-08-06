Cuándo sale el nuevo disco de Karol G y qué artistas la acompañan

Karol G presentó las 14 canciones de su nuevo álbum y confirmó colaboraciones con Bruno Mars, Drake y otros artistas antes de su esperado estreno.

Karol G sigue generando expectativa por el lanzamiento de su próximo álbum. A pocas horas de su estreno, la cantante colombiana compartió la lista completa de canciones de No me arrepiento de sentir tanto, un trabajo que llamó la atención por la presencia de figuras internacionales como Bruno Mars y Drake.

El disco estará disponible desde el 7 de agosto y contará con 14 temas. La artista dio a conocer el tracklist a través de sus redes sociales, donde confirmó colaboraciones que sus seguidores esperaban desde hacía semanas y otras que sorprendieron por completo.

Entre los invitados más destacados aparecen Drake, que participa en la canción "Ahí", y Bruno Mars, que se suma al tema "Still". También forman parte del álbum el cantante Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex, en "Después de ti", y los artistas españoles Judeline y Rusowsky en "BbY WOW".

El resto de temas del álbum son “Te llevas To", "Maybe”, “Bebiendo Lágrimas”, “Final feliz”, “Alguien que te amaba”, “For u My lova”, “Si lo ven”, “Con quién andará” y “Eclipse”.

Karol G El nuevo disco de Karol G sale mañana La revelación del listado terminó de alimentar la expectativa que rodea al nuevo proyecto de Karol G. En las últimas semanas, la cantante ya había presentado en vivo algunas canciones durante su gira, como "Matadora", lo que permitió a sus fanáticos tener un primer adelanto del sonido de esta nueva etapa.