El regalo a Lionel Messi que un ídolo latinoamericano le obligó a aceptar

El encuentro entre Lionel Messi y Carlos Villagrán , el actor que todos recordamos por darle vida a Quico en El Chavo del 8 , dejó una anécdota tan sorpresiva como emocionante. Durante una visita al predio del Inter Miami, el comediante mexicano pudo cumplir su gran sueño de conocer en persona al capitán de la Selección argentina.

Sin embargo, lo que comenzó como un saludo entre una estrella de la televisión y un ídolo del fútbol terminó con un obsequio invaluable y espontáneo. La reunión se dio en un clima de mucha calidez, donde quedó en evidencia la admiración mutua que se tienen. Villagrán relató que, al ver acercarse al futbolista, notó en su rostro la expresión de alguien que volvía por un instante a su infancia.

Para el actor, fue evidente que Messi recordó aquellas tardes en Rosario donde miraba el famoso programa mexicano junto a su familia, ya que el astro se mostró feliz y no paró de sonreír durante toda la charla.

El momento más emotivo de la jornada ocurrió cuando ya se estaban despidiendo y caminaban hacia el ascensor. En ese instante, Villagrán sintió el deseo profundo de dejarle un recuerdo especial al futbolista y tomó una decisión inesperada. Se sacó un anillo de oro que llevaba en su dedo meñique, el cual tenía grabadas unas representaciones de la cultura azteca, y se lo ofreció al futbolista como una muestra genuina de afecto.

Al principio, fiel a su timidez y respeto característicos, Messi se negó a aceptar un regalo tan personal. Ante la insistencia del actor y el aliento de otra persona que presenciaba la escena, el capitán finalmente cedió. Villagrán le colocó la joya directamente en el dedo y le confesó que ese anillo lo había acompañado durante toda su vida, transformando el encuentro en un momento mágico que ambos recordarán siempre.

En una entrevista en Súper Deportivo Radio, el comediante mexicano dio más detalles de la experiencia y dejó una frase que sorprendió a todos. Al ser consultado sobre si le había generado más impacto conocer a Messi o a Diego Maradona, con quien también tuvo relación en el pasado, el actor no dudó en confesar que se le aflojaron mucho más las piernas cuando estuvo frente a frente con el actual jugador del Inter Miami.

Embed - Carlos Villagrán, actor de "Quico" en El Chavo del 8, conoció a Lionel Messi

Quico explicó que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol

Para justificar su enorme admiración por Messi, Villagrán analizó el juego del futbolista desde una perspectiva muy particular. Explicó que, para él, el capitán argentino es el mejor jugador de la historia porque tiene una velocidad mental única que le permite pensar medio segundo antes que el resto de los mortales. Según el actor, sabe perfectamente qué va a hacer incluso cuando tiene a los defensores encima presionándolo.

El encuentro no solo dejó el anillo en manos del futbolista, sino que también le permitió a Villagrán llevarse un gran recuerdo a su casa. Messi le firmó una camiseta con una dedicatoria especial llena de cariño para Quico, un gesto que selló la unión de dos figuras que, cada una en su rubro, marcaron la vida de millones de personas a lo largo de varias generaciones en toda América Latina.