El peligro oculto de los trapos de limpieza: qué significa cada color y cómo usarlos

El color de los trapos de limpieza no es por estética. Conocé el código secreto que usan los expertos para limpiar tu casa de forma segura y sin gérmenes.

Los paños de microfibra se convirtieron en un elemento indispensable en cualquier hogar gracias a su gran capacidad para atrapar el polvo y absorber líquidos. Sin embargo, la mayoría de las personas elige los trapos de limpieza basándose únicamente en el color que más le gusta o el que tiene a mano. Lo que pocos saben es que estos tonos no responden a una decisión estética, sino a un sistema sanitario diseñado para proteger la salud de la familia.

El motivo principal para dividir los paños por colores es evitar la contaminación cruzada. Cuando usamos el mismo trapo en diferentes habitaciones, los gérmenes de una zona terminan inevitablemente en otra. Por ejemplo, pasar la misma rejilla por el inodoro y luego por la mesada donde se apoyan los alimentos es un error grave que transporta bacterias peligrosas de un ambiente a otro de forma directa.

Qué significa el color de cada uno de los trapos de limpieza LIMPIAR LOS TRAPOS Y TOALLAS SON FUNDAMENTALES PARA AYUDARNOS CON LA LIMPIEZA DE LA COCINA Foto: PIXABAY Trapos de limpieza Pixabay Para organizar las tareas de manera segura, el código asigna el color rojo exclusivamente a las zonas de mayor riesgo biológico. Este paño debe reservarse únicamente para la desinfección del inodoro y el bidet. Al dejar este tono bien identificado para el sector más crítico, nos aseguramos de que los microorganismos más pesados del baño jamás entren en contacto con el resto de la casa.

Por su parte, el color verde está destinado de forma estricta a la cocina. Se utiliza para repasar las mesadas, las bachas, las mesas y los diferentes electrodomésticos. Dado que en este espacio se manipulan e ingieren alimentos de forma constante, mantener un paño exclusivo para esta área es la mejor barrera para prevenir intoxicaciones y resguardar la higiene de lo que consumimos.

El paño amarillo también pertenece al cuarto de baño, pero se destina a las áreas de menor carga bacteriana. Su uso correcto incluye la limpieza de los azulejos, los lavamanos, las griferías y los espejos. Separar el trapo amarillo del trapo rojo permite mantener el baño impecable sin esparcir por todas las superficies las bacterias propias de la zona del sanitario.