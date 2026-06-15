El true crime de Netflix que te hará desconfiar de tu propio círculo íntimo

En Dinamarca, una apacible localidad se vio sacudida por una ola de secuestros y asesinatos que destaparon una aterradora verdad dentro de un círculo íntimo.

El catálogo de documentales de Netflix tiene un título que está entre lo más perturbador del año. Una amistad, un asesinato es una miniserie que muestra cómo una apacible localidad de Dinamarca cambió radicalmente tras una seguidilla de secuestros, robos y crímenes violentos perpetrados entre 2016 y 2023.

Netflix de qué se trata Sin embargo, el verdadero giro de terror psicológico no radica solo en los crímenes, sino en la identidad del culpable. Al descubrirse quién estaba detrás de los ataques, Amanda, Nichlas y Kiri, tres amigos inseparables, se chocaron de frente con una realidad brutal: el monstruo era parte de su cotidianidad.

Captura de pantalla 2026-06-15 084911 Netflix la rompe con esta producción. La producción de streaming optó por una estructura narrativa inteligente y dinámica, dividida en tres episodios. Cada entrega adopta la perspectiva de uno de los amigos cercanos al asesino, permitiendo al espectador entender la evolución del engaño.

Para reconstruir el perfil psicológico del atacante y el impacto social en el pueblo, la serie recopiló testimonios clave como las voces de la comunidad, el aporte de un periodista local que cubrió el caso y el testimonio del creador de una comunidad de Facebook que nucleó el miedo y las sospechas de los vecinos durante esos siete años de misterio.

A diferencia de otros true crimes, esta producción danesa funciona como un espejo incómodo. Es una propuesta breve pero sumamente efectiva que trasciende la crónica policial para plantear una pregunta incómoda que el espectador se llevará puesta mucho después de que terminen los créditos: ¿qué tan bien conocemos, realmente, a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas?