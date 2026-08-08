Netflix: la miniserie nórdica de 6 capítulos ideal para maratonear este sábado

Con solo seis episodios y una trama que te atrapa, esta producción nórdica se perfila como la opción ideal para un fin de semana de intriga en Netflix.

Netflix cuenta con decenas de producciones nórdicas en su catálogo y una de las que más se destaca es: Los secretos que ocultamos, una miniserie de tan solo seis episodios que combina intriga, tensión y una crítica filosa a las aparencias en las clases altas.

De qué trata "Los secretos que ocultamos" La historia transcurre en un lujoso suburbio residencial donde la vida parece transcurrir sin sobresaltos. Sin embargo, la calma se rompe por completo cuando la au pair de una de las familias del vecindario desaparece sin dejar rastro.

A partir de ese momento, Cecilie, una de las vecinas de la comunidad, comienza a obsesionarse con el caso y decide investigar por su cuenta qué pasó. A medida que avanza en su búsqueda de respuestas, descubrirá que detrás de la fachada perfecta de sus allegados se esconden mentiras, traiciones y verdades oscuras.