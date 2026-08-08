Las dos series que acaban de estrenar en Netflix y son imperdibles para el fin de semana

Dos nuevas series aterrizan en Netflix para el deleite de sus suscriptores: una sobre la Fuerza Aérea India y otra con la batalla final por una funeraria.

El catálogo de Netflix renueva su oferta esta semana con propuestas para todos los gustos: desde el drama bélico y la reconstrucción histórica hasta la comedia ácida de enredos corporativos. Entre superproducciones basadas en hechos reales y el regreso de ficciones consagradas.

La primera propuesta es Operación Safed Sagar: La misión más alta de la Fuerza Aérea India, una de las producciones bélicas e históricas que acaba de desembarcar en el catálogo. La serie recrea la participación del Escuadrón Flechas Doradas durante la guerra de Kargil en 1999, retratando las extremas misiones a gran altitud que debieron afrontar en terreno montañoso.

La serie basada en hechos reales es ideal para maratonear el fin de semana por sus capítulos de poca duración. Archivo La producción llega con el aval directo de la Fuerza Aérea india, pero lo que más llama la atención son sus tomas reales con aeronaves y personal militar. Los productores tuvieron acceso exclusivo a las instalaciones para retratar el valor, la camaradería y el patriotismo con el que se defendió a la nación. La propuesta consta de 6 episodios que abordan las emociones más profundas y desgarradoras que atravesaron los combatientes.

Por otro lado, se destaca el estreno de la cuarta temporada de Muertos S.L., centrada en la batalla final por la conducción de la Funeraria Torregrosa. La trama vuelve a enfrentar a Dámaso y Chemi en una feroz disputa por el codiciado puesto de director tras el fallecimiento del propietario.