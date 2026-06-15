El thriller oculto de Netflix que dura 92 minutos y es perfecto para ver hoy

Hay películas que logran mucho más con tres personajes y una sola locación que otras con presupuestos millonarios y escenas de acción interminables. En el catálogo de Netflix hay un thriller de apenas 92 minutos que pasó casi inadvertido cuando se estrenó, pero que merece una segunda oportunidad.

Estrenada en 2022 y dirigida por Charlie McDowell, Frutos del viento (Windfall) parte de una premisa sencilla: un ladrón irrumpe en la lujosa casa de un magnate tecnológico y su esposa. Pero lo que empieza como una típica historia de invasión domiciliaria pronto se transforma en algo mucho más complejo.

La trama arranca cuando un hombre irrumpe en la propiedad de un arrogante magnate de tecnología con la intención de robar dinero y bienes de valor de forma tranquila. Sin embargo, el plan se desmorona por completo cuando el multimillonario y su joven esposa llegan inesperadamente a la residencia para disfrutar de una escapada de fin de semana de último minuto. Al verse atrapado de golpe, el ladrón improvisa un secuestro exprés, lo que encierra a los tres personajes en una asfixiante convivencia forzada donde el peligro real no proviene de la violencia física instantánea, sino del choque de sus complejas e impredecibles personalidades.

A medida que las horas avanzan y esperan a que se reúna una millonaria suma de dinero para el rescate, la película comienza a cambiar sus piezas para transformarse en una sátira social. El aislamiento empieza a sacar a la luz los profundos resentimientos de clase, los secretos guardados dentro de un matrimonio aparentemente perfecto y el vacío existencial del éxito corporativo moderna.

El resultado es una película que utiliza las reglas del thriller para explorar temas mucho más amplios, como la concentración de riqueza, el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y la deshumanización que puede generar la obsesión por la eficiencia.

Uno de los aspectos más interesantes del film es la elección de sus actores. Jesse Plemons, conocido por películas como El poder del perro y Guerra civil, interpreta al empresario tecnológico con una frialdad inquietante. Acostumbrado a personajes complejos y ambiguos, acá da vida a un hombre cuya obsesión por el control y el éxito económico termina revelando una profunda desconexión emocional con quienes lo rodean. Por su parte, Lily Collins (Emily in Paris) se pone en la piel de una mujer inteligente, cansada de una relación desgastada y atrapada entre el miedo y el deseo de recuperar cierto control sobre su vida.

Mirá el tráiler de la películe de Netflix

Frutos del viento (Windfall) - Trailer

La sorpresa más grande llega de la mano de Jason Segel. Conocido principalmente por comedias y papeles mucho más amigables, aquí se aleja por completo de esa imagen para construir a un intruso impredecible y amenazante, lejos del villano tradicional.

Frutos del viento nació en un contexto marcado por las limitaciones de la pandemia, algo que se refleja en su reducido elenco y en la concentración de la acción en un único escenario. La enorme propiedad donde transcurre la historia transmite una sensación extraña: es un espacio abierto y lujoso, pero también una especie de prisión emocional para sus habitantes.

Windfall no pretende ofrecer respuestas simples ni dividir a sus personajes entre buenos y malos. Su interés está en mostrar cómo el dinero, el poder y los privilegios afectan las relaciones humanas, mientras mantiene una tensión que nunca desaparece.

Para quienes buscan un thriller diferente dentro de Netflix, alejado de las fórmulas más previsibles y con buenas actuaciones, esta pequeña producción es una de esas joyas ocultas que merecen más reconocimiento.