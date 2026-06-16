El pueblo con un insólito motivo por el que todos sus habitantes deben sacarse el apéndice por obligación
Se llama Villa Las Estrellas y pertenece a Chile. Por qué obligan a civiles y militares a pasar por el quirófano antes de armar las valijas.
En Villa Las Estrellas, uno de los pueblos de la Antártica muy cercano a la Argentina, es condición indiscutible que sus residentes se quiten el apéndice, aunque no les haya causado ningún problema.
La medida es una precaución para que las pocas personas que permanecen allí a largo plazo no tengan que asistir de urgencia a un hospital. Si bien pueden darse un montón de situaciones, sacar el apéndice a sus habitantes es eliminar un posible riesgo.
Esto se debe a que el personal médico de la base es reducido y ninguno está capacitado para realizar cirugías mayores. Ante una emergencia, el hospital más cercano está a más de 1.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Austral y pasando la isla Rey Jorge.
¿Qué podría pasar si viajás con el apéndice a la Antártica?
Cabe destacar que una apendicitis no tratada a tiempo puede reventar y causar peritonitis, una infección mortal. Además, el clima extremo de la Antártida a menudo impide los vuelos de emergencia y el poco personal médico no tiene los conocimientos y las herramientas para salvar una vida en esa situación.
Por lo general, en el pueblo se encuentran científicos y personal de la Fuerza Aérea o la Armada de Chile, que van rotando. Pero hay quienes se quedan periodos de tiempo más largos y muchos de ellos llevan a sus familias, quienes también deben sacarse el apéndice antes de ir.
Los trabajadores con destino a la Antártida suelen someterse a exámenes físicos bastante rigurosos para reducir el riesgo de que surjan problemas médicos en el Continente blanco. Estos controles suelen ser menos estrictos para quienes viajan en el verano austral, pero aumentan su exigencia durante el oscuro invierno antártico.