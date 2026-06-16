El pueblo con un insólito motivo por el que todos sus habitantes deben sacarse el apéndice por obligación

Se llama Villa Las Estrellas y pertenece a Chile. Por qué obligan a civiles y militares a pasar por el quirófano antes de armar las valijas.

En Villa Las Estrellas, uno de los pueblos de la Antártica muy cercano a la Argentina, es condición indiscutible que sus residentes se quiten el apéndice, aunque no les haya causado ningún problema.

La medida es una precaución para que las pocas personas que permanecen allí a largo plazo no tengan que asistir de urgencia a un hospital. Si bien pueden darse un montón de situaciones, sacar el apéndice a sus habitantes es eliminar un posible riesgo.

Esto se debe a que el personal médico de la base es reducido y ninguno está capacitado para realizar cirugías mayores. Ante una emergencia, el hospital más cercano está a más de 1.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Austral y pasando la isla Rey Jorge.

villa las estrellas Sin apéndice y sin muelas de juicio: los requisitos del asentamiento para vivir allí. Archivo ¿Qué podría pasar si viajás con el apéndice a la Antártica? Cabe destacar que una apendicitis no tratada a tiempo puede reventar y causar peritonitis, una infección mortal. Además, el clima extremo de la Antártida a menudo impide los vuelos de emergencia y el poco personal médico no tiene los conocimientos y las herramientas para salvar una vida en esa situación.

Por lo general, en el pueblo se encuentran científicos y personal de la Fuerza Aérea o la Armada de Chile, que van rotando. Pero hay quienes se quedan periodos de tiempo más largos y muchos de ellos llevan a sus familias, quienes también deben sacarse el apéndice antes de ir.