Ballenas gigantes y precios de regalo: el pueblo oculto de Brasil ideal para visitar en julio

Praia do Rosa es una de las playas de Brasil que cambia por completo en julio y vale la pena visitarlo. Te contamos por qué.

El destino que se visita en julio para ver ballenas.

Praia do Rosa es uno de los paraísos escondidos en Brasil, famoso por su ambiente bohemio, sus olas perfectas para el surf y por ser uno de los principales santuarios de la ballena franca austral en Sudamérica.

La playa está ubicada cerca de Florianópolis y es perfecta para visitar en julio porque se dan avistamientos de ballenas francas. Entre julio y noviembre, estos mamíferos gigantes migran para parir y amamantar sus crías.

Pero también el pueblo y la playa adoptan un ritmo de tranquilidad absoluta, muy diferente a las multitudes del verano. Por eso es ideal para quienes buscan una experiencia de desconexión y solitaria.

praia do rosa El pueblo de Brasil que se puede visitar en julio y tiene mejores precios. Archivo Otro punto a favor es la oferta de precios, tanto en hotelería como gastronomía. Al ser temporada baja, algunos restaurantes no necesitan reservas previas y los hoteles tienen más plazas disponibles.

Qué hacer en Praia do Rosa Aunque es un destino pequeño, el pueblo tiene una variedad de actividades al aire libre. Una de las más elegidas es hacer el sendero a Praia Vermelha, una caminata que ofrece vistas panorámicas espectaculares del océano y cruza la vegetación nativa.