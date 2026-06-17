Esta playa española atrae a miles de argentinos y hay una razón muy clara

La combinación de playa, historia, gastronomía y clima agradable explica por qué tantos argentinos la tienen entre sus lugares preferidos.

Mientras Argentina atraviesa los meses más fríos del año, miles de viajeros ponen la mirada en destinos donde el clima resulta más agradable. Entre ellos aparece esta playa de España, elegida cada temporada por turistas de todo el mundo y cada vez más popular entre los argentinos.

La Malagueta, uno de los rincones más buscados de España Ubicada en la ciudad de Málaga, en la Costa del Sol, La Malagueta se convirtió en una de las playas urbanas más visitadas del país. Su ubicación privilegiada, muy cerca del centro histórico, permite disfrutar del mar sin alejarse de restaurantes, comercios y atractivos turísticos.

Málaga mantiene una relación especial con los viajeros argentinos. La ciudad recibe cada año a miles de visitantes procedentes de Argentina, atraídos por su clima, su calidad de vida y la fuerte presencia de residentes argentinos que eligieron este destino para vivir o pasar largas temporadas.

La playa de La Malagueta destaca por su extensa franja de arena, sus aguas tranquilas y un entorno que invita a caminar frente al Mediterráneo. Incluso fuera de la temporada alta, conserva movimiento durante gran parte del año gracias a las temperaturas suaves características de la región.