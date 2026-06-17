La película de Netflix que deja a todos desconcertados con su final: crimen y secretos

Un asesinato, una madre y un secreto: el thriller que arrasa en Netflix. El oscuro crimen que convirtió a esta película en una de las más vistas.

Nada es lo que parece. En Netflix hay una película de suspenso con una historia oscura, tensa y cargada de misterio. Se trata de Los colores del mal: Rojo, una producción polaca que combina crimen, investigación y secretos familiares en una trama que mantiene la tensión hasta los últimos minutos.

Los colores del mal: Rojo y el caso que cambia todo en Netflix Estrenada en Netflix durante 2024, Los colores del mal: Rojo está basada en la novela del escritor polaco Magorzata Oliwia Sobczak. La historia se desarrolla en una ciudad costera donde el hallazgo del cuerpo de una joven sacude a toda la comunidad.