La serie de Netflix que tiene solo 5 episodios y un final que deja sin palabras

Tiene 5 episodios, mucha tensión y un final que cambia todo en minutos. De las mejores recomendaciones de Netflix.

En Netflix hay una serie de apenas cinco episodios con una historia intensa, llena de tensión y suspenso. Se trata de Rehén, una producción que combina drama político, suspenso y una carrera contrarreloj que mantiene el interés desde el primer minuto hasta el desenlace.

La serie de Netflix que muchos terminan en una sola noche La trama sigue a una primera ministra británica que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Mientras enfrenta una crisis que amenaza la estabilidad de su país, su esposo es secuestrado. Al mismo tiempo, la presidenta de Francia, que se encuentra de visita oficial, comienza a recibir amenazas que elevan la tensión a niveles extremos.