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Netflix: tiene una sola temporada y atrapa a quienes aman las comedias

La serie mexicana de Netflix que combina humor, caos familiar y una deuda imposible de pagar. Una muerte inesperada, una deuda gigante y más.

Julián Martínez

Una comedia negra.

Una comedia negra.

Nada sale como estaba previsto. En Netflix esta serie mexicana es ideal para quienes buscan historias ligeras, personajes extravagantes y situaciones fuera de control. Se trata de Bienvenidos a la familia, una producción de una sola temporada que transforma una tragedia familiar en una sucesión de planes arriesgados, secretos y momentos inesperados.

Netflix: de qué trata Bienvenidos a la familia

La historia gira en torno a Cristina, una mujer que enfrenta dificultades económicas mientras intenta sacar adelante a sus hijos. Todo cambia cuando su padre, con quien mantenía una relación distante, fallece de forma repentina y deja tras de sí una enorme deuda que amenaza con destruir la estabilidad de la familia.

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La situación se vuelve todavía más complicada cuando un peligroso mafioso aparece para reclamar el dinero pendiente. Ante el riesgo de perder su hogar, Cristina y sus familiares se ven obligados a actuar juntos, aunque cada uno tenga intereses, ideas y personalidades muy distintas.

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