Netflix: tiene una sola temporada y atrapa a quienes aman las comedias
La serie mexicana de Netflix que combina humor, caos familiar y una deuda imposible de pagar. Una muerte inesperada, una deuda gigante y más.
Nada sale como estaba previsto. En Netflix esta serie mexicana es ideal para quienes buscan historias ligeras, personajes extravagantes y situaciones fuera de control. Se trata de Bienvenidos a la familia, una producción de una sola temporada que transforma una tragedia familiar en una sucesión de planes arriesgados, secretos y momentos inesperados.
Netflix: de qué trata Bienvenidos a la familia
La historia gira en torno a Cristina, una mujer que enfrenta dificultades económicas mientras intenta sacar adelante a sus hijos. Todo cambia cuando su padre, con quien mantenía una relación distante, fallece de forma repentina y deja tras de sí una enorme deuda que amenaza con destruir la estabilidad de la familia.
La situación se vuelve todavía más complicada cuando un peligroso mafioso aparece para reclamar el dinero pendiente. Ante el riesgo de perder su hogar, Cristina y sus familiares se ven obligados a actuar juntos, aunque cada uno tenga intereses, ideas y personalidades muy distintas.