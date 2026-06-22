Vientre plano: los ejercicios recomendados para mujeres mayores de 50

El mito de las flexiones de tronco como el ejercicio definitivo para conseguir un vientre plano empieza a desmoronarse. Los clásicos crunches no solo suelen estar mal ejecutados, sino que la evidencia científica actual demuestra que pueden resultar contraproducentes para la salud femenina durante la menopausia y la postmenopausia.

Especialistas en entrenamiento funcional advierten que, pasados los 50 años, la prioridad deportiva debe dar un vuelco rotundo. El foco ya no debe ponerse en la repetición de movimientos, sino en la protección de la columna, el control de la presión interna del abdomen y el cuidado del suelo pélvico.

El movimiento repetitivo del crunch ejerce una fuerte presión hacia abajo en la cavidad abdominal . Para mujeres que transitan la madurez y presentan factores como debilidad en la zona perineal, diástasis de rectos o prolapsos, este esfuerzo incrementa el riesgo de sufrir incontinencia urinaria y hernias discales.

Un abdomen verdaderamente funcional no se mide por cuántas flexiones puede encadenar, sino por su capacidad para frenar movimientos lesivos, mantener la postura y conectar de manera eficiente la fuerza de las piernas con la del torso.

Con la caída drástica en los niveles de estrógenos que acompaña a esta etapa biológica, el cuerpo femenino tiende de forma natural a redistribuir el tejido adiposo, acumulándolo principalmente en la región de la cintura como grasa visceral. Este proceso suele coincidir con una pérdida progresiva de masa muscular y una mayor resistencia a la insulina.

Los entrenadores aclaran que ningún ejercicio abdominal, por sí solo, quema la grasa localizada de la panza. Sin embargo, fortalecer el core de forma inteligente mejora drásticamente la postura, estiliza la figura y previene los típicos dolores lumbares de la edad madura.

Para combatir la grasa visceral, la estrategia más eficaz es combinar ejercicios de fuerza global con metodologías cardiovasculares eficientes. Una de las herramientas más estudiadas es el método metabólico 4x4 noruego, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad que alterna bloques de esfuerzo con periodos de recuperación activa, optimizando el gasto calórico y mejorando la sensibilidad a la insulina.

Ejercicios inteligentes

Entre los movimientos con mayor respaldo científico se encuentra el Dead Bug (bicho muerto), que fortalece el abdomen profundo sin tensionar las cervicales; el Bird Dog (perro de muestra), ideal para estabilizar la zona lumbar y mejorar la coordinación; y el Press Pallof, un trabajo con bandas elásticas que entrena la resistencia a la rotación. A estos se suman las planchas modificadas y los paseos con carga (Farmer's Carry), que desafían la postura general del cuerpo de pie.