Por qué las plantas se inclinan hacia la ventana y cómo ayudarlas a crecer derechas

A veces en algunos hogares las plantas se inclinan hacia la ventana. Esto no es más que un mecanismo de supervivencia de cada especie. Este fenómeno se llama fototropismo. Ocurre porque los vegetales necesitan la luz solar como combustible indispensable para realizar la fotosíntesis.

Cuando la iluminación proviene de un solo punto de la habitación, la planta reacciona modificando su estructura y estirando sus tejidos para captar la mayor cantidad de radiación posible.

Si no se toman medidas a tiempo, el fototropismo puede alterar la estética y la salud del ejemplar. Los síntomas más claros de que una planta está "desesperada" por recibir luz son la inclinación evidente, crecimiento asimétrico o torcido y que las hojas nuevas nacen únicamente en la cara que da hacia la ventana.

Afortunadamente, corregir esta tendencia y lograr un crecimiento armonioso es sumamente sencillo y no requiere gastar dinero. La clave está en incorporar un hábito básico en la rutina de cuidado: girar la maceta un cuarto de vuelta cada semana.

Al rotar el recipiente de forma constante, se logran tres beneficios inmediatos : crecimiento uniforme, silueta equilibrada y hojas más sanas.

A pesar de que la rotación es una regla general excelente, en el mundo de la botánica siempre existen excepciones. No todas las plantas reaccionan de la misma manera.

Algunas especies son extremadamente sensibles a los cambios de orientación y estresarse al ser movidas, llegando a tirar sus hojas o flores como mecanismo de defensa si se les altera su posición de forma continua. Por este motivo, la recomendación de los especialistas es acompañar el giro semanal con una observación atenta durante los primeros días para evaluar cómo responde cada variedad.