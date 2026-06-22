Para qué sirve mezclar vinagre con detergente y por qué todos lo hacen

Combinar vinagre con detergente para el jardín es un truco casero efectivo para eliminar malezas sin químicos, pero su uso requiere precaución.

Mantener el jardín libre de malezas puede ser una tarea sencilla sin tener que recurrir a químicos agresivos. Los métodos naturales vienen ganando terreno y en este caso existen tres componentes clave: vinagre, sal gruesa y detergente.

Vinagre y detergente contra las malezas En este caso cada ingrediente tiene una función específica para disecar la planta de raíz. En el caso del vinagre, su alto nivel de acidez quema y seca las hojas de forma natural. Mientras que la sal acelera el proceso absorbiendo la humedad y deshidratando los tejidos vegetales.

Por otro lado, el detergente actúa como un tensioactivo. Su función es romper la capa cerosa protectora de la maleza, permitiendo que el vinagre y la sal se adhieran y penetren con mayor facilidad.

Adiós a las malezas con esta mezcla de vinagre y detergente. Foto: SHUTTERSTOCK La receta es fácil y se prepara en pocos minuto. En un recipiente se coloca un litro de vinagre blanco con 200 gramos de sal y un chorrito de detergente lavavajillas. Añadir un poco de agua y colocar la mezcla en un atomizador.

Luego, rociar directamente sobre las hojas de la maleza que se desea eliminar. Se recomienda aplicar el producto a media mañana en días soleados y sin pronóstico de lluvia. El calor del sol potenciará el efecto de evaporación y secado del vinagre, logrando resultados mucho más rápidos.