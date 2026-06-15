Por qué deberías poner cáscaras de naranja en la tierra del limonero

El limonero, rey del jardín, se beneficia de los desechos orgánicos de la cocina, pero es crucial aplicarlos correctamente para evitar plagas y hongos.

Sin dudas que el limonero es el rey del jardín. Este frutal no solo perfuma el ambiente sino que regala frescura y frutos. Para mantener la planta saludable, los desechos orgánicos de la cocina están ganando cada vez más terreno.

Naranja para el limonero Para los que no saben, las cáscaras de naranja son un gran recurso para mejorar la salud del limonero. Es importante aplicarlas de manera correcta para obtener los resultados esperados.

Para que este residuo sume en lugar de restar, es fundamental seguir un proceso limpio. Por un lado, se aconseja lavar las cáscaras en agua para remover cualquier rastro de pulpa, jugo o azúcares que puedan tentar a las hormigas u otros insectos. Si están demasiado húmedas, dejarlas un par de días al sol para que pierdan el exceso de agua.

cascara de naranja Una salvación para las plantas. Foto: Fuente: Shutterstock La cáscara de naranja aporta beneficios al limonero. Foto: Fuente: Shutterstock Luego cortar las cortezas en trozos bien pequeños. Al reducir su tamaño, se acelera el proceso de descomposición, facilitando la tarea de los microorganismos del suelo y así se disminuye drásticamente la probabilidad de que aparezcan hongos.

El paso siguiente es hacer un pequeño surco alrededor del árbol en forma de anillo, manteniendo siempre una distancia prudencial del tronco principal. Enterrar los trozos para que liberen sus propiedades de forma progresiva.