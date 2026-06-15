Por qué deberías poner cáscaras de naranja en la tierra del limonero
El limonero, rey del jardín, se beneficia de los desechos orgánicos de la cocina, pero es crucial aplicarlos correctamente para evitar plagas y hongos.
Sin dudas que el limonero es el rey del jardín. Este frutal no solo perfuma el ambiente sino que regala frescura y frutos. Para mantener la planta saludable, los desechos orgánicos de la cocina están ganando cada vez más terreno.
Naranja para el limonero
Para los que no saben, las cáscaras de naranja son un gran recurso para mejorar la salud del limonero. Es importante aplicarlas de manera correcta para obtener los resultados esperados.
Para que este residuo sume en lugar de restar, es fundamental seguir un proceso limpio. Por un lado, se aconseja lavar las cáscaras en agua para remover cualquier rastro de pulpa, jugo o azúcares que puedan tentar a las hormigas u otros insectos. Si están demasiado húmedas, dejarlas un par de días al sol para que pierdan el exceso de agua.
Luego cortar las cortezas en trozos bien pequeños. Al reducir su tamaño, se acelera el proceso de descomposición, facilitando la tarea de los microorganismos del suelo y así se disminuye drásticamente la probabilidad de que aparezcan hongos.
El paso siguiente es hacer un pequeño surco alrededor del árbol en forma de anillo, manteniendo siempre una distancia prudencial del tronco principal. Enterrar los trozos para que liberen sus propiedades de forma progresiva.
Asimismo, si el limonero crece en un contenedor, el espacio es limitado. Usar apenas un puñado de trozos y asegurarse de cubrirlos muy bien con sustrato para evitar malos olores o la proliferación de mosquitas de la humedad.
Beneficios
El uso inteligente de los cítricos en el jardín ofrece múltiples ventajas. Por un lado, aporta materia orgánica que airea la tierra y mejora su calidad. Ayuda a mantener el suelo húmedo por más tiempo, algo clave durante los meses de verano. El aroma y los aceites esenciales de la naranja actúan como un repelente suave contra ciertas plagas.
De esta manera, se fomenta el desarrollo de la microfauna benéfica del suelo.
El éxito de este truco casero radica en la moderación. El exceso de cáscaras puede provocar una fermentación indeseada en la tierra o alterar drásticamente el pH del sustrato. La regla de oro es: pocas cantidades, bien picadas y siempre enterradas.