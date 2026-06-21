Cocina argentina: aprendé a hacer ravioles con estofado de pollo casero
La cocina argentina celebra la unión de los ravioles con un estofado de pollo cocinado lentamente, con ingredientes sencillos obtené un plato delicioso.
Los ravioles con estofado de pollo son una de las recetas más reconfortantes de la cocina casera, perfectas para compartir en familia. La suavidad de la pasta se combina con un estofado de pollo cocinado lentamente, logrando un plato abundante, sabroso y lleno de aromas que recuerdan a las comidas de domingo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional, esta preparación destaca por transformar ingredientes sencillos en una comida completa y llena de sabor. Prepará unos ravioles con estofado de pollo que conquistarán a todos en la mesa.
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Hervido y estofado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 gr de ravioles frescos
- 700 gr de pollo troceado
- 1 cebolla grande
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 400 gr de tomate triturado
- 250 ml de caldo de pollo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Perejil picado para decorar
Pasos
- Calentá el aceite en una olla y dorá el pollo por todos sus lados. Retiralo y reservá.
- En la misma olla rehogá la cebolla, la zanahoria, el morrón y los ajos picados hasta que estén tiernos.
- Agregá el tomate triturado, el caldo, el laurel y el pimentón dulce. Incorporá nuevamente el pollo, condimentá y cociná a fuego bajo durante 35 minutos.
- Mientras tanto, cociná los ravioles en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrilos.
- Serví los ravioles en platos hondos y cubrilos con abundante estofado de pollo. Terminá con perejil picado y serví bien caliente.