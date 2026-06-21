Cocina argentina: aprendé a hacer ravioles con estofado de pollo casero

Los ravioles con estofado de pollo son una de las recetas más reconfortantes de la cocina casera, perfectas para compartir en familia. La suavidad de la pasta se combina con un estofado de pollo cocinado lentamente, logrando un plato abundante, sabroso y lleno de aromas que recuerdan a las comidas de domingo. ¡Manos a la obra!