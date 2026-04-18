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Con esta receta de ravioles fritos viral, descubrirás el verdadero placer

Receta de ravioles fritos, una opción crocante y diferente ideal para picadas, entradas o para sorprender con algo simple.

Candela Spann

Una receta perfecta de ravioles fritos para compañar con tu dip favorito

Una receta perfecta de ravioles fritos para compañar con tu dip favorito

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de ravioles fritos es ideal para transformar una pasta clásica en una opción crocante y diferente. Por fuera quedan dorados y crujientes, mientras que por dentro mantienen un relleno suave y sabroso. Es una delicia simple, perfecta para picadas o como entrada original. ¡Manos a la obra!

Los ravioles fritos son una receta perfecta para aprovechar pasta que sobró de ayer
Los ravioles fritos son una receta perfecta para aprovechar pasta que sobr&oacute; de ayer

Los ravioles fritos son una receta perfecta para aprovechar pasta que sobró de ayer

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Ravioles frescos — 500 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Pan rallado — 200 gramos
  • Harina de trigo — 100 gramos
  • Aceite para freír — 500 mililitros
  • Sal — 3 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear ravioles fritos deliciosos

1- Pasar los ravioles frescos por la harina de trigo.

2- Luego sumergirlos en el huevo batido con sal y pimienta.

3- Rebozar con pan rallado para formar una capa crocante.

4- Calentar el aceite en una sartén profunda.

5- Freír los ravioles hasta que estén dorados de ambos lados.

6- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

7- Servir los ravioles fritos calientes, solos o con alguna salsa.

Esta receta de ravioles fritos es perfecta para almorzar o cenar ¡te encantará!
Esta receta de ravioles fritos es perfecta para almorzar o cenar &iexcl;te encantar&aacute;!

Esta receta de ravioles fritos es perfecta para almorzar o cenar ¡te encantará!

De la cocina a la mesa

Los ravioles fritos son una forma original y deliciosa de disfrutar esta pasta clásica. Esta receta logra un contraste perfecto entre una capa crocante por fuera y un interior suave y lleno de sabor. Son ideales para servir como entrada, snack o incluso en picadas. Además, se pueden acompañar con distintas salsas como tomate, mayonesa saborizada o dips. Es una preparación rápida, fácil y muy rendidora. Perfecta para sorprender con algo distinto usando ingredientes simples. Estos ravioles fritos son una opción divertida y sabrosa para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!

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