Con esta receta de ravioles fritos viral, descubrirás el verdadero placer
Receta de ravioles fritos, una opción crocante y diferente ideal para picadas, entradas o para sorprender con algo simple.
Esta receta de ravioles fritos es ideal para transformar una pasta clásica en una opción crocante y diferente. Por fuera quedan dorados y crujientes, mientras que por dentro mantienen un relleno suave y sabroso. Es una delicia simple, perfecta para picadas o como entrada original. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Ravioles frescos — 500 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Pan rallado — 200 gramos
- Harina de trigo — 100 gramos
- Aceite para freír — 500 mililitros
- Sal — 3 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear ravioles fritos deliciosos
1- Pasar los ravioles frescos por la harina de trigo.
2- Luego sumergirlos en el huevo batido con sal y pimienta.
3- Rebozar con pan rallado para formar una capa crocante.
4- Calentar el aceite en una sartén profunda.
5- Freír los ravioles hasta que estén dorados de ambos lados.
6- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
7- Servir los ravioles fritos calientes, solos o con alguna salsa.
De la cocina a la mesa
Los ravioles fritos son una forma original y deliciosa de disfrutar esta pasta clásica. Esta receta logra un contraste perfecto entre una capa crocante por fuera y un interior suave y lleno de sabor. Son ideales para servir como entrada, snack o incluso en picadas. Además, se pueden acompañar con distintas salsas como tomate, mayonesa saborizada o dips. Es una preparación rápida, fácil y muy rendidora. Perfecta para sorprender con algo distinto usando ingredientes simples. Estos ravioles fritos son una opción divertida y sabrosa para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!