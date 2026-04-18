Con esta receta de ravioles fritos viral, descubrirás el verdadero placer

Esta receta de ravioles fritos es ideal para transformar una pasta clásica en una opción crocante y diferente. Por fuera quedan dorados y crujientes, mientras que por dentro mantienen un relleno suave y sabroso . Es una delicia simple, perfecta para picadas o como entrada original. ¡Manos a la obra!

Los ravioles fritos son una receta perfecta para aprovechar pasta que sobró de ayer

Los ravioles fritos son una receta perfecta para aprovechar pasta que sobró de ayer

1- Pasar los ravioles frescos por la harina de trigo .

2- Luego sumergirlos en el huevo batido con sal y pimienta .

3- Rebozar con pan rallado para formar una capa crocante.

4- Calentar el aceite en una sartén profunda.

5- Freír los ravioles hasta que estén dorados de ambos lados.

6- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

7- Servir los ravioles fritos calientes, solos o con alguna salsa.

Esta receta de ravioles fritos es perfecta para almorzar o cenar ¡te encantará! Esta receta de ravioles fritos es perfecta para almorzar o cenar ¡te encantará! Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los ravioles fritos son una forma original y deliciosa de disfrutar esta pasta clásica. Esta receta logra un contraste perfecto entre una capa crocante por fuera y un interior suave y lleno de sabor. Son ideales para servir como entrada, snack o incluso en picadas. Además, se pueden acompañar con distintas salsas como tomate, mayonesa saborizada o dips. Es una preparación rápida, fácil y muy rendidora. Perfecta para sorprender con algo distinto usando ingredientes simples. Estos ravioles fritos son una opción divertida y sabrosa para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!