Picada saludable para las Fiestas: ideas prácticas para celebrar sin excesos

Las fiestas de fin de año suelen estar asociadas a mesas abundantes, platos tradicionales y comidas ricas en calorías. En ese contexto, la picada aparece como el primer gran encuentro alrededor de la comida, muchas veces varias horas antes de la cena principal. Por eso, optar por una picada saludable puede marcar la diferencia y ayudar a disfrutar de Navidad y Año Nuevo sin excesos, sin dejar de lado el sabor y la presentación.

picada saludable (1) Una picada sabrosa y equilibrada Una de las claves para lograr una picada equilibrada es priorizar la variedad de alimentos frescos. Las frutas y verduras de estación aportan color, textura y nutrientes esenciales. Bastones de zanahoria, apio, pepino y morrón son opciones clásicas que se pueden acompañar con dips caseros. En lugar de salsas industrializadas, una buena alternativa es preparar cremas a base de yogur natural, queso untable descremado o hummus de garbanzos, condimentados con hierbas, limón y especias.

Las frutas frescas también cumplen un rol fundamental en una picada saludable para las fiestas. Uvas, cerezas, rodajas de manzana, pera o ananá combinan muy bien con quesos y frutos secos. Además de aportar dulzor natural, ayudan a equilibrar sabores y a reducir el consumo de productos ultraprocesados. Presentadas en brochettes o en pequeños bowls, se transforman en una opción atractiva y práctica para compartir.

Quesos y proteínas En cuanto a los quesos, se recomienda elegir variedades magras o semimagras, como port salut, mozzarella light o queso fresco. Consumidos en porciones moderadas, aportan proteínas y calcio sin sumar grasas en exceso. Para quienes buscan opciones diferentes, el queso untado descremado mezclado con ciboulette o albahaca puede reemplazar a los untables tradicionales.

Las proteínas livianas también pueden estar presentes en una picada saludable. Rollos de jamón cocido natural con queso fresco, bocaditos de pollo cocido desmenuzado o pequeñas porciones de salmón ahumado son alternativas elegantes y nutritivas. En todos los casos, la clave está en la moderación y en combinar estos alimentos con verduras y frutas.