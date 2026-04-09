Berenjenas al horno con queso: la receta para que salgan gratinadas y llenas de sabor
Una receta simple pero sabrosa, con berenjenas, tomate y queso gratinado, perfecta para una comida liviana pero completa.
Las berenjenas al horno son una excelente alternativa cuando se busca algo liviano pero con mucho sabor. Al cocinarse, la berenjena se vuelve suave y absorbe los sabores del tomate y el queso, generando una combinación equilibrada y muy reconfortante. Es una receta versátil que puede funcionar como plato principal o como guarnición. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
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2 berenjenas
2 tomates
150 g de queso mozzarella
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Orégano a gusto
Paso a paso de la receta
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Precalentar el horno a 180 °C.
Cortar las berenjenas en rodajas.
Disponerlas en una bandeja con aceite.
Salpimentar y llevar al horno 10 minutos.
Retirar y agregar rodajas de tomate.
Cubrir con queso.
Espolvorear orégano.
Volver al horno durante 15 minutos hasta gratinar.
Servir caliente. ¡Y listo!