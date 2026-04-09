Berenjenas al horno con queso: la receta para que salgan gratinadas y llenas de sabor

Las berenjenas al horno son una excelente alternativa cuando se busca algo liviano pero con mucho sabor. Al cocinarse, la berenjena se vuelve suave y absorbe los sabores del tomate y el queso, generando una combinación equilibrada y muy reconfortante. Es una receta versátil que puede funcionar como plato principal o como guarnición. ¡Manos a la obra!