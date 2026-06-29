Mercado Libre rebaja a un precio exorbitante el Samsung Galaxy Z Flip 5

Mercado Libre lanzó una oferta por el Samsung Galaxy Z Flip5 reacondicionado de 512 GB. Conocé sus características y cuánto cuesta.

Para quienes buscan un teléfono de alta gama a un precio más accesible, Mercado Libre publicó una nueva oferta. Se trata del Samsung Galaxy Z Flip 5 5G reacondicionado, con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, un modelo plegable que llegó al mercado en 2023 y que sigue destacándose por su diseño y prestaciones.

El equipo se ofrece en color Cream y con condición "Bueno (Reacondicionado)". Esto significa que el teléfono fue revisado, probado y puesto nuevamente a la venta tras un proceso de reacondicionamiento. Según la publicación, presenta un buen estado estético y funciona correctamente. Además, la compra cuenta con los beneficios de Mercado Libre, como la posibilidad de devolución y la protección al comprador.

Mercado Libre liquida este Samsung Galaxy. Mercado Libre Cómo es el Samsung que liquida Mercado Libre El Samsung Galaxy Z Flip5 incorpora una pantalla principal AMOLED Dynamic 2X de 6,7 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. En el exterior cuenta con una pantalla secundaria Super AMOLED de 3,4 pulgadas, que permite consultar notificaciones, responder mensajes, controlar música y utilizar otras funciones sin abrir el dispositivo.

En su interior integra el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, acompañado por 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. También ofrece conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, lector de huellas lateral y certificación IPX8 de resistencia al agua, características propias de la gama premium de Samsung.

En el apartado fotográfico, el teléfono dispone de una cámara principal de 12 megapíxeles con estabilización óptica y una ultra gran angular de 12 megapíxeles. En la parte interna incorpora una cámara frontal de 10 megapíxeles para selfies y videollamadas. Su batería es de 3.700 mAh y admite carga rápida e inalámbrica.