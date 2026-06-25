Mercado Libre liquida el Huawei Pura 80 con 45% de descuento: características y precio

Mercado Libre ofrece el Huawei Pura 80 con un 45% de descuento. Tiene 12 GB de RAM, cámara XMAGE, batería de 5.170 mAh y pantalla OLED.

Las promociones en tecnología suelen captar la atención de quienes buscan renovar su teléfono sin gastar de más. En ese contexto, Mercado Libre ofrece el Huawei Pura 80 con un descuento del 45%, una rebaja que lo convierte en una de las ofertas más llamativas dentro de la categoría de smartphones premium.

El equipo pertenece a la línea Pura de Huawei y fue lanzado en 2025. Se trata de un celular que combina diseño, potencia y un fuerte enfoque en la fotografía. La versión incluida en la promoción cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Cómo es el teléfono que Mercado Libre liquida Entre sus características más destacadas aparece una pantalla LTPO OLED de 6,6 pulgadas con resolución de 2760 x 1256 píxeles. Además, incorpora el procesador Kirin 9010S y el sistema operativo EMUI 15.0, desarrollado por Huawei.

Mercado Libre rebaja este teléfono Huawei. Captura de pantalla En el apartado fotográfico, el Huawei Pura 80 incluye una cámara principal de 50 megapíxeles y tecnología XMAGE Ultra Chroma, diseñada para mejorar la reproducción de colores. También cuenta con zoom óptico de 5,5 aumentos, zoom digital de hasta 50x y una cámara frontal de 13 megapíxeles para selfies y videollamadas.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. El dispositivo incorpora una batería de 5.170 mAh compatible con carga rápida y carga inalámbrica. Según las especificaciones publicadas por el fabricante, está pensado para ofrecer una jornada completa de uso intensivo sin necesidad de recargas constantes.