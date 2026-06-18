Mercado Libre sorprende con una rebaja del 45% en este televisor 4K de 55 pulgadas

Mercado Libre renovó sus ofertas destacadas y uno de los productos que más llama la atención es un Smart TV Sansei de 55 pulgadas con resolución 4K y sistema Google TV. El equipo aparece con un descuento importante respecto de su precio original, una estrategia habitual de la plataforma para impulsar la venta de artículos tecnológicos de alta demanda.

Este modelo de Sansei cuenta con una pantalla LED de 55 pulgadas y resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles), una característica que permite visualizar imágenes con mayor nivel de detalle y definición que los televisores Full HD. Además, incorpora una frecuencia de actualización de 60 Hz, suficiente para el consumo diario de series, películas y eventos deportivos.

Uno de los principales atractivos de este televisor es la integración de Google TV como sistema operativo. Esta plataforma permite acceder a aplicaciones de streaming populares como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+, además de ofrecer recomendaciones personalizadas de contenido. También incluye compatibilidad con Google Assistant para realizar búsquedas y controlar funciones mediante comandos de voz.

En materia de conectividad, el Smart TV ofrece Wi-Fi, Bluetooth y puerto Ethernet para conectarse a internet de diferentes maneras. A esto se suman cuatro entradas HDMI y dos puertos USB, una configuración que facilita conectar consolas de videojuegos, reproductores multimedia, barras de sonido o dispositivos de almacenamiento externo.

El apartado de sonido está compuesto por dos parlantes con una potencia total de 20 W RMS. Además, incorpora funciones como compartir pantalla desde dispositivos compatibles y control parental. Estas características apuntan a brindar una experiencia de entretenimiento completa para toda la familia sin necesidad de equipos adicionales.

Otro punto a favor es su tamaño. Con 55 pulgadas, se ubica dentro de una de las categorías más buscadas por quienes desean equipar el living o una sala de entretenimiento. Su panel 4K y el acceso directo a plataformas de streaming lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan actualizar su televisor sin realizar una inversión demasiado elevada.

Sin dudas, este Smart TV Sansei se posiciona como una de las oportunidades más atractivas dentro del segmento de televisores de gran tamaño de Mercado Libre. De $1.059.959, pasó a estar en $578.999 con un descuento del 45%. La combinación de resolución 4K, Google TV, conectividad completa y descuento especial lo convierte en una opción a considerar para quienes buscan aprovechar las promociones vigentes de la plataforma.