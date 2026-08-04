Mercado Libre liquida el Samsung Galaxy A16: cómo es este smartphone

Mercado Libre lanzó una oferta para el Samsung Galaxy A16 de 128 GB. Tiene pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, cámara de 50 MP y batería de 5.000 mAh.

El Samsung Galaxy A16 de 128 GB forma parte de las promociones destacadas de Mercado Libre. El celular de gama media aparece con un precio rebajado respecto de su valor habitual, por lo que se convierte en una opción atractiva para quienes buscan cambiar de smartphone sin gastar de más.

Características de este Samsung Galaxy que liquida Mercado Libre Uno de sus principales atractivos es la pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz. Gracias a estas características, ofrece una buena experiencia para ver series, navegar por internet, usar redes sociales o jugar. Además, incorpora tecnología NFC, que permite realizar pagos sin contacto y vincular otros dispositivos compatibles.

En cuanto al rendimiento, este modelo cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar aplicaciones, fotos y videos. También admite tarjetas microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento cuando sea necesario.

Samsung Galaxy en oferta Mercado Libre El apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un lente ultra gran angular de 5 MP y un sensor macro de 2 MP. En la parte frontal incorpora una cámara de 13 MP para selfies y videollamadas. Además, integra una batería de 5.000 mAh, compatible con carga rápida de hasta 25 W, pensada para ofrecer autonomía durante toda la jornada.