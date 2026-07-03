Mercado Libre liquida el iPhone 16e con un descuento del 62%: cuánto cuesta

Mercado Libre lanzó una fuerte rebaja para el iPhone 16e de 128 GB. Conocé cuánto cuesta, qué ofrece este modelo de Apple y por qué destaca la promoción.

Quienes estaban esperando una rebaja para cambiar de celular encontraron una oportunidad interesante en Mercado Libre. La plataforma ofrece el iPhone 16e de 128 GB en color negro con un importante descuento respecto de su precio de lista. La publicación muestra una rebaja del 62%, por lo que se convirtió en una de las promociones más llamativas para un teléfono de Apple en los últimos días.

El iPhone 16e fue presentado como la alternativa más accesible de la familia iPhone 16. Mantiene una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y está equipado con el procesador A18. También incorpora Face ID, puerto USB-C y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, características que lo acercan a modelos superiores de la marca.

Cómo es el iPhone que liquida Mercado Libre En el apartado fotográfico, el dispositivo cuenta con una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles que permite obtener imágenes de alta resolución y realizar un zoom de calidad óptica de 2x mediante recorte del sensor. En la parte frontal incorpora una cámara TrueDepth de 12 megapíxeles para selfies y videollamadas. Además, puede grabar video en resolución 4K.

Mercado Libre liquida este iPhone. Mercado Libre El modelo de la promoción incluye 128 GB de almacenamiento interno, una capacidad suficiente para guardar miles de fotos, videos y aplicaciones. También es compatible con las funciones de Apple Intelligence en los mercados donde están disponibles y ofrece una autonomía mejorada respecto de generaciones anteriores de la línea de entrada de Apple.

Entre las diferencias con los modelos más avanzados de la familia iPhone 16, el iPhone 16e no incorpora MagSafe, una decisión que Apple tomó para mantener un precio más competitivo. Aun así, conserva varias de las funciones más importantes de la nueva generación y apunta a quienes buscan un iPhone moderno sin llegar al costo de las versiones Pro.