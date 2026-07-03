El celular premium de Samsung que todos buscan tiene un descuento histórico en Mercado Libre

Los descuentos en celulares de alta gama no suelen ser frecuentes, especialmente cuando se trata de modelos que siguen siendo referencia dentro del mercado Android. Sin embargo, en las últimas horas, el Samsung Galaxy S24 Ultra llamó la atención de miles de compradores de Mercado Libre gracias a una oferta que redujo considerablemente su precio.

El equipo, considerado uno de los smartphones más completos de Samsung , combina un diseño premium, un sistema de cámaras de nivel profesional, funciones de inteligencia artificial y un rendimiento pensado para quienes buscan el máximo desempeño. A eso, ahora, se suma una rebaja que lo vuelve mucho más competitivo frente a otros modelos de la gama alta.

El Samsung Galaxy S24 Ultra apuesta por materiales de primera calidad. Su marco de titanio mejora la resistencia sin incrementar demasiado el peso, mientras que la pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas ofrece resolución Quad HD+, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor, pensada para reducir reflejos y proteger el panel frente al uso cotidiano.

El nuevo descuento del Samsung Galaxy S24 Ultra lo posiciona como una opción más competitiva en Android premium.

En el interior incorpora el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, uno de los procesadores más potentes de Qualcomm, acompañado por 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o hasta 1 TB, permitiendo ejecutar aplicaciones exigentes, editar contenido o jugar sin inconvenientes.

Otro de sus grandes diferenciales es el S Pen integrado, un accesorio que continúa siendo exclusivo de la línea Ultra y que permite tomar notas, dibujar, editar documentos o controlar algunas funciones del teléfono con mayor precisión.

El Samsung Galaxy S24 Ultra destaca por su cámara de 200 MP, IA integrada y rendimiento de máxima potencia diaria. Shutterstock

Cámara de 200 MP e inteligencia artificial

El apartado fotográfico es uno de los puntos fuertes del Galaxy S24 Ultra. Su cámara principal de 200 megapíxeles, con estabilización óptica de imagen, está acompañada por dos teleobjetivos —uno con zoom óptico de 5 aumentos y otro de 3 aumentos— además de una cámara ultra gran angular de 12 MP.

Esta configuración permite capturar fotografías con gran nivel de detalle, realizar acercamientos de alta calidad y obtener buenos resultados tanto de día como de noche.

El dispositivo también incorpora Galaxy AI, el conjunto de funciones de inteligencia artificial desarrollado por Samsung. Entre las herramientas más destacadas aparecen la traducción de llamadas en tiempo real, la edición generativa de fotografías para eliminar o mover objetos y Circle to Search, la función desarrollada junto a Google que permite buscar cualquier elemento simplemente rodeándolo con el dedo sobre la pantalla.

La autonomía tampoco se queda atrás. El smartphone cuenta con una batería de 5.000 mAh, compatible con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W, además de certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo.

La oferta del Galaxy S24 Ultra incluye financiamiento en cuotas y una rebaja del 36 por ciento. Shutterstock

Una oferta que llama la atención

Más allá de sus especificaciones, el Samsung Galaxy S24 Ultra volvió a ubicarse entre los productos más buscados de Mercado Libre por la importante rebaja que recibió.

El smartphone tenía un precio original de $1.813.999, pero actualmente puede conseguirse por $1.149.999, lo que representa un 36% de descuento. Además, la publicación ofrece la posibilidad de abonarlo en seis cuotas de $258.730, facilitando el acceso a uno de los teléfonos más avanzados del catálogo de Samsung.

La oferta también está acompañada por valoraciones positivas de quienes ya lo compraron. Uno de los usuarios destacó que el equipo presenta un excelente estado, sin marcas visibles, con una pantalla de gran calidad y un rendimiento impecable incluso después de varias semanas de uso, reforzando la buena reputación que mantiene el Galaxy S24 Ultra dentro del segmento premium.