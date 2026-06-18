Última oportunidad para ver esta película argentina en Netflix
Disponible en Netflix, "Casi leyendas" cuenta la historia de tres amigos que intentan reencontrarse con un sueño que dejaron atrás.
Netflix está por sacar de su catálogo a Casi leyendas, una película argentina-española estrenada en 2017. Escrita y dirigida por Gabriel Nesci, la producción combina comedia y drama para contar una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y las oportunidades que vuelven a aparecer. Se va de la plataforma el 30 de junio.
La trama sigue a Axel, Javier y Lucas, tres amigos que años atrás formaron una banda musical llamada Las Leyendas. Cuando eran jóvenes soñaban con alcanzar el éxito, pero la vida los llevó por caminos diferentes y el grupo terminó separándose antes de cumplir sus objetivos.
Tiempo después, Axel regresa desde España con la intención de reunir nuevamente a sus antiguos compañeros. La propuesta obliga a los tres a revisar sus decisiones, enfrentar conflictos personales y preguntarse qué ocurrió con los sueños que marcaron su juventud.
El reparto está encabezado por Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura. También participan Florencia Bertotti, Claudia Fontán y Rafael Spregelburd, entre otros. Tiene una duración de 116 minutos. Explora temas como la nostalgia, la amistad y la búsqueda de nuevos comienzos en la adultez.
Uno de los elementos centrales de la historia es la música. Las canciones y los recuerdos compartidos funcionan como un vínculo entre los protagonistas y ayudan a construir una reflexión sobre los proyectos que quedan pendientes y las posibilidades de retomarlos años después.
Casi leyendas se presenta como una propuesta entretenida dentro del catálogo de Netflix. La película apuesta por una mezcla de comedia y emoción para narrar el reencuentro de tres amigos que intentan recuperar una parte importante de sus vidas.