Qué es el ayuno intermitente, qué tipos existen y cómo hacerlo seguro

Te contamos qué es el ayuno intermitente, los métodos más comunes como el 16/8 y los consejos clave de los expertos para comenzar a aplicarlo de forma segura.

El ayuno intermitente se ha convertido en una de las tendencias de salud más populares del mundo, pero a diferencia de las dietas de moda, no te dice qué comer, sino cuándo comer. Básicamente, consiste en un modelo de alimentación que divide tu día o tu semana en períodos de ingesta y períodos de ayuno.

Durante las horas de ayuno no se consumen calorías, pero sí está permitido (y se recomienda) beber agua, café solo o infusiones sin azúcar. La ciencia demuestra que este método va más allá de perder peso. Cuando ayunamos durante varias horas, el cuerpo agota sus reservas de azúcar y empieza a quemar grasa para obtener energía. Además, se activa un proceso celular llamado autofagia, que funciona como un sistema de reciclaje interno donde las células limpian sus propios componentes dañados. También ayuda a regular los niveles de insulina en sangre.

Con el ayuno el cuerpo puede enfocarse en limpiar, regenerar y restaurar el equilibrio interno. Existen diferentes formas de ponerlo en práctica, pero tres de ellas son las más utilizadas por su comodidad. El método más popular es el ayuno 16/8, que consiste en comer durante una ventana de 8 horas (por ejemplo, de 12:00 a 20:00) y ayunar las 16 horas restantes, lo que suele implicar simplemente saltarse el desayuno o la cena. Otra opción es el ayuno 5:2, donde se come de forma normal cinco días a la semana y los otros dos se reduce la ingesta a unas 500 o 600 calorías diarias. Por último, está el ayuno en días alternos, donde se ayuna un día sí y un día no.

Cómo empezar a ayunar paso a paso y sin riesgos Para empezar de forma segura, el error más común es querer correr antes de saber caminar. Si nunca has ayunado, pasar directamente a 16 horas sin comer puede generarte mucha ansiedad, dolor de cabeza o irritabilidad. Lo ideal es comenzar con un ayuno más corto y natural, como el de 12 horas (cenar a las 20:00 y desayunar a las 8:00), y luego ir aumentando el tiempo de manera progresiva a medida que tu cuerpo se acostumbre.

Otro pilar fundamental es cuidar la calidad de lo que comes cuando se abre tu ventana de alimentación. El ayuno intermitente no es una licencia para comer comida ultraprocesada o azúcares en exceso durante las horas permitidas. Para obtener resultados reales y no sufrir deficiencias nutricionales, tus platos deben seguir basados en alimentos reales: proteínas de calidad, grasas saludables, verduras y carbohidratos complejos. Escucha a tu cuerpo y detén el ayuno si sientes mareos intensos o debilidad extrema.