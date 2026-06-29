¿El 10 es feriado? Qué pasa con el viernes posterior al 9 de julio

Julio llega con una pregunta repetida entre quienes ya miran el calendario y empiezan a organizar una escapada, una reunión familiar o, simplemente, unos días de descanso. El jueves 9 de julio será feriado nacional en Argentina, pero la duda aparece con el viernes 10: ¿también se descansa?

La respuesta necesita una aclaración importante. El 10 de julio de 2026 no será feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos . Esa diferencia cambia el alcance de la medida, porque no todos los trabajadores tendrán automáticamente una jornada libre ni se aplicarán las mismas reglas salariales que rigen en un feriado tradicional.

El calendario oficial ubica al viernes 10 de julio como una jornada pensada para extender el descanso posterior al Día de la Independencia. En la práctica, eso puede convertir el corte de mitad de año en un fin de semana largo de cuatro días: jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12.

Pero el detalle central está en la categoría del día. Al ser no laborable con fines turísticos, la decisión de otorgarlo o no queda en manos del empleador en el sector privado. Por eso, habrá trabajadores que podrán tomarse el viernes y otros que deberán cumplir su jornada con normalidad, según la actividad, el convenio o la organización interna de cada empresa.

El jueves 9 de julio tiene otro peso legal. Es feriado nacional inamovible porque se conmemora la Declaración de la Independencia, firmada en 1816 durante el Congreso de Tucumán. Esa fecha no se traslada y conserva su carácter obligatorio en todo el país.

Si una persona trabaja durante un feriado nacional, corresponde el pago doble, de acuerdo con las reglas habituales para este tipo de jornadas. En cambio, si trabaja el viernes 10 de julio, al tratarse de un día no laborable, la remuneración será la de un día común. Esa diferencia explica por qué no conviene usar ambos términos como si fueran lo mismo.

Un descanso largo, pero no para todos

Para quienes sí tengan libre el viernes, julio ofrecerá uno de los descansos más atractivos del calendario 2026. La combinación del feriado del jueves con el día turístico del viernes abre la posibilidad de viajar, visitar familiares o cortar la rutina durante cuatro días, algo que también suele mover reservas, transporte y consumo en destinos turísticos.

El objetivo de estas jornadas es justamente empujar la actividad turística interna y ordenar el calendario para generar pausas más largas durante el año. En 2026, además del viernes 10 de julio, también aparece como día no laborable con fines turísticos el lunes 7 de diciembre, que se suma al feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción de María.

La clave, entonces, es sencilla: el jueves 9 de julio será feriado para todos; el viernes 10 puede completar un fin de semana largo, pero no tendrá el mismo alcance. Antes de hacer planes, conviene revisar cómo aplicará la medida en cada lugar de trabajo.