Próximo feriado en Argentina: quiénes podrán tener un fin de semana largo de 4 días

Con el primer semestre casi cerrado, muchas familias ya vuelven a mirar el calendario para organizar una escapada, visitar familiares o simplemente cortar la rutina. Después del feriado del 20 de junio, la próxima fecha clave llegará en julio y podría convertirse en uno de los descansos más esperados del año.

El dato central está en la combinación de dos jornadas consecutivas. El jueves 9 de julio será feriado nacional por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Así, quienes no trabajen ese viernes podrán enlazar cuatro días seguidos de descanso, desde el jueves hasta el domingo.

El esquema previsto para la segunda semana de julio permite armar un fin de semana extra largo para una parte importante de los trabajadores. La secuencia comenzará el jueves 9 de julio, fecha patria inamovible, continuará el viernes 10 con la jornada turística, y se completará con el sábado 11 y el domingo 12. En la práctica, será una oportunidad ideal para quienes buscan una pausa de invierno antes de las vacaciones escolares o para quienes prefieren hacer una salida corta sin tomarse días adicionales.

La diferencia entre ambas fechas es importante. El 9 de julio es feriado nacional y, por lo tanto, tiene carácter obligatorio. Si una persona trabaja ese día, corresponde el tratamiento legal previsto para los feriados. El viernes 10, en cambio, no funciona igual para todos: al ser día no laborable con fines turísticos, su aplicación puede depender del sector, del convenio colectivo o de la decisión del empleador. En la administración pública nacional, bancos y seguros suele tener otro tratamiento, mientras que en el sector privado no necesariamente implica descanso automático.

El Día de la Independencia recuerda uno de los momentos fundacionales de la historia argentina. El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon la independencia de la monarquía española durante el Congreso reunido en Tucumán. La fecha quedó incorporada al calendario nacional como una jornada de conmemoración histórica y, a diferencia de otros feriados trasladables, se mantiene siempre el mismo día.

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La cercanía con el día no laborable turístico del 10 de julio le da este año un atractivo adicional. Para el sector turístico, estos puentes suelen ser una herramienta clave porque ayudan a distribuir el movimiento de viajeros fuera de los picos tradicionales. Destinos de cercanía, ciudades con propuestas gastronómicas, complejos de montaña, termas y localidades de interior suelen recibir más consultas cuando el calendario ofrece varios días consecutivos para viajar sin necesidad de usar vacaciones.

Qué otros descansos quedan en 2026

Después del fin de semana largo de julio, el calendario todavía conserva varias oportunidades para planificar. En agosto, el descanso estará vinculado al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que caerá el lunes 17. En octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural permitirá otro fin de semana largo, del sábado 10 al lunes 12. Más adelante, noviembre sumará un nuevo descanso por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado al lunes 23.

Diciembre también llegará con una de las combinaciones más atractivas del año. El lunes 7 fue fijado como día no laborable con fines turísticos y se unirá al martes 8, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. Esa secuencia puede generar otro bloque de cuatro días para quienes tengan libre el lunes. Luego, Navidad caerá viernes 25, lo que dejará un fin de semana largo de tres días para cerrar el año.

Para quienes están pensando en viajar, la recomendación es revisar con anticipación las condiciones laborales del viernes 10 de julio antes de reservar alojamiento o comprar pasajes. El descanso de cuatro días no será automático para todos, pero sí puede transformarse en una de las mejores ventanas del segundo semestre. En un año con varios feriados bien ubicados, julio aparece como la próxima gran oportunidad para descansar, moverse por el país o simplemente organizar unos días de pausa en casa.