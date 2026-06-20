Gimnasios cerrados por el 20 de junio: la rutina corta de 3 ejercicios para entrenar en casa este feriado

Durante el feriado del 20 de junio, la mayoría de los gimnasios permanecen cerrados o tienen un horario reducido. Pero esto no significa que debas quedarte en casa sin hacer nada, sino que puedes hacer una rutina corta y efectiva para tonificar tus músculos y mantenerte activo.

La sarcopenia es la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y función muscular. Comienza de forma gradual a los 30 y se acelera con el tiempo, aumentando el riesgo de caídas, fracturas, discapacidad y pérdida de independencia. Pero no es algo irreversible, sino que se puede revertir mediante ejercicios de resistencia .

Las flexiones en la pared ayudan a tonificar el tren superior con el propio peso corporal. Se recomienda hacer 3 o 4 series de 10 a 15 repeticiones, y variar la intensidad dando un paso hacia atrás para aumentar la dificultad.

Para hacerlo hay que pararse frente a una pared, a la distancia de un brazo, y separar los pies al ancho de las caderas. Luego apoya las palmas en la pared a la altura del pecho y acerca tu cara o pecho hacia la pared. Recuerda inhalar al acercarte y exhalar al alejarte.

El ejercicio de sentarse y levantarse de la silla es perfecto para trabajar las piernas, los glúteos y el core al mismo tiempo. También se aconseja completar entre 3 y 4 series de 12 o 15 repeticiones cada una.

Para realizarla, siéntate en una silla dejando los pies alineados con el ancho de las caderas y las manos apoyadas sobre tus piernas. Luego, activando el abdomen y exhalando, tienes que levantarte lentamente.

El ejercicio para gemelos: el músculo olvidado en las rutinas

Finalmente, no puede faltar el trabajo de los gemelos que es clave para mejorar el equilibrio, la capacidad de caminar y la circulación en piernas.

El ejercicio para gemelos que se puede hacer en casa. Shutterstock

Este se puede realizar sobre un escalón para aumentar la dificultad o sobre el suelo. Para hacerlo hay que ponerse de puntas de pie en el borde y con los talones colgando o apoyados, dependiendo de la variante elegida. También se puede estabilizar el cuerpo apoyando una mano en la pared. Cuando estés cómodo, levanta los talones y baja lentamente, manteniendo las rodillas ligeramente flexionadas.