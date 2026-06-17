Después de los 60: los 5 ejercicios que más ayudan a ganar masa muscular y conservar la fuerza

Los 5 ejercicios que ayudan a recuperar fuerza después de los 60 años. Cada vez más personas mayores de 60 hacen estos ejercicios para ganar músculo.

La pérdida de masa muscular llega con los años. Es un proceso natural que suele acelerarse después de los 60, pero no significa que sea imposible ganar fuerza. Hacer ejercicios, una alimentación equilibrada y el descanso ayudan a mantener los músculos activos.

Cómo ganar masa muscular después de los 60 Uno de los movimientos más efectivos es la sentadilla. Este ejercicio fortalece piernas, glúteos y caderas. Además, ayuda en actividades cotidianas como levantarse de una silla o subir escaleras. Se adapta a distintos niveles de condición física.

Entrena en casa Puedes practicar diferentes tipos de sentadillas Foto: Pexels Las flexiones apoyadas en una pared o sobre una superficie elevada también ofrecen buenos resultados. Trabajan brazos, hombros y pecho sin generar una carga excesiva para las articulaciones. Son una opción frecuente entre personas que retoman la actividad física.

El remo con bandas elásticas es otro ejercicio recomendado. Favorece la espalda y mejora la postura, un aspecto importante en la tercera edad. Las bandas permiten ajustar la resistencia según las necesidades de cada persona.

Ejercicios Entrena glúteos desde casa con esta rutina Foto: Pinterest Los puentes de glúteos fortalecen la parte inferior del cuerpo y ayudan a proteger la zona lumbar. Este movimiento suele formar parte de programas de entrenamiento destinados a conservar la movilidad y la estabilidad.