Noboa declara feriado este viernes en Ecuador tras el triunfo 2-1 de la selección

Ecuador vive un feriado este viernes, según anunció Daniel Noboa, luego del triunfo de su equipo en el Mundial 2026 contra Alemania.

Sebastián Beccacece, como un hincha más tras el 2-1 de Ecuador a Alemania.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró feriado este viernes a propósito de la última victoria de la selección de fútbol en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Alemania, según anunció en su cuenta de X y constató mediante decreto ejecutivo.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!", publicó el presidente.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.



¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026 Así consta también en el documento oficial, emitido desde Estados Unidos, donde se decreta "suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 26 de junio de 2026".

Además, matizó que esta "jornada de trabajo suspendida no será recuperable".

El mandatario se encuentra de viaje en Estados Unidos hasta este viernes 26 de junio, según adelantó el pasado sábado la Presidencia, en una visita oficial que coincidía con el partido de Ecuador contra Alemania en la que, de acuerdo con el Ejecutivo, no se ha utilizado el avión presidencial y los gastos se han cubierto con recursos privados.