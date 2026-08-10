Terremoto en Colombia: qué países ofrecieron ayuda tras el movimiento que provocó decenas de muertos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia generó una respuesta internacional con ofertas de asistencia para las tareas de rescate y atención de las personas afectadas. Estados Unidos, Ecuador, Chile, El Salvador y otros países expresaron su solidaridad con Colombia y pusieron a disposición recursos humanos y materiales.

El movimiento telúrico provocó una fuerte devastación en distintas ciudades, dejó más de 80 muertos y obligó a decenas de personas a abandonar sus viviendas. Mientras continúan las tareas de búsqueda ante la posibilidad de que haya personas atrapadas entre los escombros, distintos gobiernos manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades colombianas.

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei se contactó este lunes al mediodía con autoridades colombianas con la intención de ofrecer asistencia humanitaria tras el terremoto que sacudió el país en las últimas horas. Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que las tratativas las lleva adelante la Cancillería .

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que mantiene un seguimiento de la situación provocada por el terremoto. El secretario de Estado, Marco Rubio , expresó la disposición de su país para respaldar al pueblo colombiano y a sus autoridades.

“Estamos siguiendo de cerca la situación”, señaló Rubio en una publicación en X, donde también manifestó que Estados Unidos está preparado para colaborar ante las consecuencias del desastre. La reacción estadounidense se sumó a la de otros gobiernos que ofrecieron recursos para las tareas de emergencia.

Brasil expresó su apoyo a Colombia

El presidente de Brasil, Lula da Silva, compartió un mensaje en la red social X expresando su preocupación por la noticia del terremoto que afectó a Colombia este lunes. "En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario", indicó el mandatario.

Lula da Silva expresó su apoyo a Colombia. X @LulaOficial

Ecuador ofreció un equipo de 47 rescatistas

Entre las propuestas concretas de asistencia se encuentra la de Ecuador. El presidente Daniel Noboa puso a disposición de Colombia un equipo USAR integrado por 47 rescatistas, además de perros especializados en búsqueda y equipamiento para trabajar de manera autónoma durante siete días.

“Colombia, Ecuador está con ustedes”, escribió Noboa. El mandatario agregó que su país se encuentra preparado para movilizar el contingente cuando las autoridades colombianas lo requieran.

El Salvador y Chile también ofrecieron asistencia

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele expresó la disposición de su Gobierno para brindar asistencia inmediata. Entre los recursos ofrecidos se encuentran equipos de rescate, personal médico y paramédicos, suministros y cualquier otro tipo de ayuda que Colombia necesite.

Chile también manifestó su solidaridad. El presidente José Antonio Kast afirmó que su país conoce “el dolor y los desafíos que dejan los terremotos” y aseguró que está dispuesto a brindar el apoyo que Colombia requiera.

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su solidaridad y sus oraciones con Colombia. En su mensaje destacó la importancia de la cooperación internacional ante una tragedia de esta magnitud. “Los venezolanos sabemos de primera mano lo vital que es la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud”, afirmó.

Guatemala habilitó un contacto de emergencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala también se pronunció tras el terremoto. La cartera difundió un número telefónico de emergencia destinado a sus ciudadanos que se encuentran en Colombia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y atención tras el sismo, mientras distintos gobiernos mantienen ofrecimientos de asistencia para colaborar con la respuesta ante la emergencia.