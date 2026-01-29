Presenta:

La receta de berenjenas a la parmesana que sorprende a todos

Prepara esta receta paso a paso de berenjenas a la parmesana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

Esta receta de berenjenas a la parmesana es un clásico italiano que combina capas de berenjena, salsa de tomate y queso fundido. Ideal para almuerzos o cenas, ofrece un equilibrio perfecto entre sabor y textura, siendo una opción reconfortante, sabrosa y fácil de preparar en casa para toda la familia.

Esta receta mejora su sabor al reposar, por lo que es ideal para preparar con anticipación.

Ingredientes para unas berenjenas perfectas

Rinde 4 porciones.

  • Berenjenas grandes: 2 unidades.
  • Salsa de tomate: 500 g.
  • Queso mozzarella: 300 g.
  • Queso parmesano rallado: 100 g.
  • Harina de trigo: 100 g.
  • Huevos: 2 unidades.
  • Pan rallado: 150 g.
  • Aceite para freír: Cantidad necesaria.
  • Aceite de oliva: 2 cucharadas.
  • Sal: A gusto.
  • Pimienta: A gusto.
  • Albahaca fresca o seca: A gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas finas.

2- Colocarlas en un colador con sal y dejarlas reposar 30 minutos para quitar el amargor.

3- Enjuagar, secar y pasar las rodajas por harina, huevo batido y pan rallado.

4- Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas y escurrir sobre papel absorbente.

5- En una fuente para horno, colocar una capa de salsa de tomate.

6- Agregar una capa de berenjenas fritas.

7- Cubrir con mozzarella y espolvorear parmesano.

8- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes; finalizar con queso parmesano.

9- Hornear a 180 °C durante 30 minutos, hasta gratinar.

10- Añadir la albahaca y servir caliente.

Esta receta tiene su origen en el sur de Italia, especialmente en la región de Sicilia.

De la cocina a la mesa

Las berenjenas a la parmesana son una receta versátil que permite disfrutar de un plato completo y lleno de sabor. La combinación de berenjenas doradas, salsa de tomate aromática y quesos gratinados crea un resultado irresistible. Esta preparación es ideal para compartir, ya que puede servirse como plato principal o guarnición. Además, se puede adaptar fácilmente según los gustos personales, incorporando hierbas o distintos quesos. Preparar esta receta en casa garantiza un resultado casero, nutritivo y reconfortante, perfecto para cualquier ocasión y para quienes buscan opciones tradicionales bien equilibradas dentro de la cocina cotidiana moderna actual y familiar saludable. ¡A disfrutar!

