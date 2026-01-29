La receta de berenjenas a la parmesana que sorprende a todos
Prepara esta receta paso a paso de berenjenas a la parmesana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de berenjenas a la parmesana es un clásico italiano que combina capas de berenjena, salsa de tomate y queso fundido. Ideal para almuerzos o cenas, ofrece un equilibrio perfecto entre sabor y textura, siendo una opción reconfortante, sabrosa y fácil de preparar en casa para toda la familia.
Ingredientes para unas berenjenas perfectas
Rinde 4 porciones.
- Berenjenas grandes: 2 unidades.
- Salsa de tomate: 500 g.
- Queso mozzarella: 300 g.
- Queso parmesano rallado: 100 g.
- Harina de trigo: 100 g.
- Huevos: 2 unidades.
- Pan rallado: 150 g.
- Aceite para freír: Cantidad necesaria.
- Aceite de oliva: 2 cucharadas.
- Sal: A gusto.
- Pimienta: A gusto.
- Albahaca fresca o seca: A gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas finas.
2- Colocarlas en un colador con sal y dejarlas reposar 30 minutos para quitar el amargor.
3- Enjuagar, secar y pasar las rodajas por harina, huevo batido y pan rallado.
4- Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas y escurrir sobre papel absorbente.
5- En una fuente para horno, colocar una capa de salsa de tomate.
6- Agregar una capa de berenjenas fritas.
7- Cubrir con mozzarella y espolvorear parmesano.
8- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes; finalizar con queso parmesano.
9- Hornear a 180 °C durante 30 minutos, hasta gratinar.
10- Añadir la albahaca y servir caliente.
De la cocina a la mesa
Las berenjenas a la parmesana son una receta versátil que permite disfrutar de un plato completo y lleno de sabor. La combinación de berenjenas doradas, salsa de tomate aromática y quesos gratinados crea un resultado irresistible. Esta preparación es ideal para compartir, ya que puede servirse como plato principal o guarnición. Además, se puede adaptar fácilmente según los gustos personales, incorporando hierbas o distintos quesos. Preparar esta receta en casa garantiza un resultado casero, nutritivo y reconfortante, perfecto para cualquier ocasión y para quienes buscan opciones tradicionales bien equilibradas dentro de la cocina cotidiana moderna actual y familiar saludable. ¡A disfrutar!