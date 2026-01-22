Costillas en salsa roja: receta mexicana tradicional llena de sabor
Prepara esta receta paso a paso de costillas en salsa roja, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de costillas en salsa roja es un clásico casero de la cocina mexicana, ideal para compartir en familia. Combina carne suave, chiles bien sazonados y una cocción lenta que concentra sabores intensos, logrando un platillo reconfortante, tradicional y perfecto para acompañar con arroz o tortillas calientes y caseras.
Ingredientes para unas costillas en salsa roja perfectas
Rinde 6 porciones.
- Costillas de cerdo: 1.2 kg.
- Jitomate: 500 g.
- Chile guajillo seco: 4 piezas.
- Chile ancho seco: 2 piezas.
- Ajo: 3 dientes.
- Cebolla blanca: ½ pieza.
- Laurel: 1 hoja.
- Comino molido: ½ cucharadita.
- Orégano seco: 1 cucharadita.
- Aceite vegetal: 2 cucharadas.
- Sal: al gusto.
- Pimienta: al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cuece las costillas en agua con sal hasta que estén suaves; reserva.
2- Desvena y hierve los chiles durante 5 minutos hasta que se suavicen.
3- Licúa los chiles con jitomate, ajo, cebolla y un poco del agua de cocción.
4- Calienta el aceite en una olla y sofríe la salsa hasta que cambie de color.
5- Agrega comino, orégano, laurel, sal y pimienta.
6- Incorpora las costillas cocidas y mezcla bien.
7- Cocina a fuego medio durante 20 minutos para integrar los sabores.
8- Ajusta la sazón y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
Las costillas en salsa roja son un platillo que representa la esencia de la cocina hogareña, donde el tiempo y el cuidado marcan la diferencia. Esta receta permite disfrutar una carne jugosa, impregnada de una salsa profunda y ligeramente picante. Es ideal para comidas familiares, celebraciones o fines de semana tranquilos. Puede acompañarse con arroz blanco, frijoles o tortillas recién hechas. Además, es una preparación adaptable, ya que el nivel de picante puede ajustarse fácilmente. Cocinar este platillo en casa garantiza sabor auténtico, aromas irresistibles y una experiencia culinaria que siempre invita a repetir con familia, amigos y momentos especiales. ¡A disfrutar!